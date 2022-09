Mimo pojawiających się tradycyjnie plotek w składzie trenerskim "The Voice of Poland" pozostali nazywana "panią profesor" Justyna Steczkowska, Tomson z Baronem z grupy Afromental oraz Marek Piekarczyk, wieloletni wokalista TSA, legendy polskiego heavy metalu. Do zespołu trenerskiego dołączyła natomiast Małgorzata Uściłowska, czyli Lanberry ( posłuchaj! ). To kolejna próba odmłodzenia składu jury i przyciągnięcia młodszych widzów przed telewizory. Zastąpiła ona Sylwię Grzeszczak.



"Prawie 10 lat temu poszłam do tego programu, bo bardzo chciałam, aby świat poznał moje muzyczne dzieci, niestety się nie udało, ale ja niezrażona porażką, z pewną determinacją i konsekwencją szłam w to dalej, no i wylądowałam tutaj" - mówiła Lanberry w "Pytaniu na Śniadanie".

"Będę [trenerem] trochę szalonym, spontanicznym przede wszystkim. Zależy mi naprawdę na tym, aby mój reakcje były autentyczne, bo co w sercu to na dłoni. Zostałam cudownie i ciepło przyjęta przez ekipę, więc róbmy to, działajmy, uruchomimy te lawinę i znajdziemy ten jeden głos" - podsumowała Lanberry.



"The Voice of Poland": Kim jest Lanberry?

Lanberry, a właściwie Małgorzata Uściłowska, to 35-letnia wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Ma na koncie utwory: "Plan awaryjny", "Ostatni most" i "Piątek", które zdobyły sporą popularność w serwisie YouTube (miliony odsłon na YouTubie). Niewielu wie, ale to ona jest współautorką m.in. "Anyone I Want To Be" Roksany Węgiel, czy "Superhero" Viki Gabor. Oznacza to, że aż dwie piosenki, które współtworzyła, zwyciężyły na Eurowizji Junior.

Uściłowska wie, jak wygląda program od kuchni, bo sama próbowała w nim swoich sił - było to w trzeciej edycji, ale nie zawojowała w nim długo i odpadła na etapie przesłuchań w ciemno, gdyż nie odwrócił się żaden z trenerów (w składzie byli wówczas Marek Piekarczyk, Baron i Tomson, Edyta Górniak oraz Maria Sadowska). Zdaniem wielu, był to jeden z największych błędów tamtej odsłony.

W pierwszym odcinku nowej edycji zobaczyliśmy w pierwszej kolejności uczestników z Warszawy. Z wcześniejszych zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że w programie pojawią się m.in. Martin Rybczyński i Norbert Wronka.

Wokaliści prezentują się na odmienionej, spektakularnej scenie muzycznego talent show. Program prowadzą Tomasz Kammel i Małgorzata Tomaszewska.

"The Voice of Poland": Kogo wybrała "marzycielka" Zosia Kurowska?

Jako pierwsza na scenie pojawiła się Zosia Kurowska w przeboju "Nine Million Bicycles" Katie Melua ( sprawdź! ). "O jaki przyjemny głos" - mówiła Steczkowska o 29-letniej wokalistce. W pierwszej kolejności swój fotel odwróciła Lanberry, w jej ślady szybko poszli Tomson i Baron oraz Steczkowska, a w ostatniej chwili dołączył do niej Piekarczyk. Zosia zdecydowała się na Justynę Steczkowską jako swoją opiekunkę.

18-letnia Vanessa Siwy poza śpiewaniem zajmuje się tańcem dancehall, grą na akordeonie, malowaniem i bieganiem. W programie wykonała piosenkę "Man! I Feel Like a Woman" Shanii Twain, a do ostatniej chwili z wciśnięciem czerwonego guzika wyczekał Marek Piekarczyk. Lanberry poprosiła potem o fragment po polsku - nastolatka sięgnęła po utwór "Sutra" Sistars. "Masz piękny głos" - skomplementowała nowa trenerka.

Oliwia Skóra ma na koncie studia muzyczne w szkole BIMM w Londynie, postanowiła spróbować swoich sił w "The Voice of Poland". Przed trenerami i widzami zaśpiewała utwór "Szary świat" z repertuaru sanah i Kwiatu Jabłoni. "Za dużo tu nosa" - komentowała Lanberry. "Mijała się z dźwiękami wiele razy" - oceniła Justyna Steczkowska.

26-letnia Magdalena Górecka ("For You" duetu Liam Payne i Rita Ora) pochodzi ze Szczecinka, a do Warszawy przyjechała na studia. Rzutem na taśmę przekonała do siebie Tomsona i Barona oraz Lanberry. "Zajmuje się też pracą z innymi artystami, piszemy razem piosenki. Ja też uczę się od was wiele, dlatego zapraszam do siebie" - powiedziała Lanberry i to właśnie do niej trafiła uczestniczka.

"The Voice of Poland": Martin Rybczyński zachwycił wszystkich trenerów

Pierwszy z dwóch sobotnich odcinków zakończył Martin Rybczyński - urodził się w Austrii, ale jego rodzice pochodzą z Zakopanego. Uczestnik zaśpiewał przebój Stinga "Englishman In New York". Pojawienie się uczestnika wywołało spore zamieszanie, a jego występ zachwycił wszystkich trenerów, którzy obrócili swoje fotele.

"Chciałbym mieć takiego syna" - wyznał Marek Piekarczyk. "Ale jesteś niesamowity" - mówiła zachwycona Justyna Steczkowska. "Pogoda ducha, pasja do śpiewania, poczucie humoru, szczerość, przystojny - ciacho przecież" - podsumował występ Martina Baron.