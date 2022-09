Marek Piekarczyk i Justyna Steczkowska już po raz piąty zasiadają obok siebie w trenerskich fotelach "The Voice of Poland". Razem z nimi uczestników oceniają Tomson i Baron z grupy Afromental oraz debiutująca w tym gronie Lanberry, która zastąpiła Sylwię Grzeszczak.

Steczkowska niedawno świętowała 25-lecie pracy artystycznej, ma na koncie 18 albumów studyjnych i tysiące koncertów. W programie opowiedziała o początkach swojej kariery. Wszystko za sprawą Michała Ciężadlika, uczestnika sobotniego odcinka, który na co dzień gra w zespole weselnym.



Reklama

"Zaczynałam śpiewać na weselach. Nie miałam innego wyjścia..." - wyznała na planie talent show Justyna Steczkowska.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Justyna Steczkowska w "The Voice of Poland": Zaczynałam śpiewać na weselach TVP

Tuż po zakończeniu nagrań wokalistka opowiedziała nieco więcej o pierwszych krokach w życiu zawodowym.



"Moje muzyczne początki wyglądały dość specyficznie. Kiedy byłam studentką Akademii Muzycznej w klasie skrzypiec, było całkiem OK, bo miałam stypendium. Kiedy z nich zrezygnowałam na rzecz śpiewania, zostałam bez grosza przy duszy i musiałam zarabiać na siebie więc imałam się różnych prac. Pracowałam w sklepie, malowałam guziki, ale to nie wystarczało nawet na opłacenie mieszkania. Dołączyłam więc do zespołu weselnego, który szukał akurat wokalistki. Nie wytrzymałam w nim długo. Muzyka, którą musiałam śpiewać raniła moje uszy. W konsekwencji schudłam 10 kg z niedożywienia i nauczyłam się gotować coś z niczego. Dobra lekcja życia" - wspomina trenerka "The Voice of Poland".

Nowe studio "The Voice of Poland" 1 / 10 Nowe studio "The Voice of Poland" Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz/TVP udostępnij

"The Voice of Poland": kiedy i gdzie oglądać?

W najbliższą sobotę o godzinie 20:00 zostaną wyemitowane dwa odcinki "The Voice of Poland", w których oprócz uczestników z województwa kujawsko-pomorskiego zobaczymy również młodych uzdolnionych Polaków na co dzień mieszkających na Wileńszczyźnie. Po raz pierwszy w historii show produkcja postanowiła poszukać muzycznych talentów wśród Polaków mieszkających na obczyźnie.



Tydzień później (17 września), widzowie zobaczą aż trzy odcinki muzycznego talent show TVP2. 24 września wyemitowane zostaną trzy ostatnie odcinki Przesłuchań w ciemno. To właśnie wtedy poznamy pełny skład drużyn Justyny Steczkowskiej, Lanberry, Marka Piekarczyka oraz Tomsona i Barona.