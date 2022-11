Już w tę sobotę odbędzie się półfinał 13. edycji "The Voice of Poland". Spośród 8 półfinalistów widzowie i trenerzy wybiorą cztery osoby, po jednej z każdej drużyny, które podczas wielkiego finału będą walczyły o tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, kontrakt płytowy oraz 50 tysięcy złotych.

Ostatnia prosta przed wielkim finałem okraszona jest wielkimi emocjami, z którymi poradzić sobie będą musieli uczestnicy talent show. Justyna Steczkowska, wspominając początki swojej kariery, wyznała, że stres związany z występami przed publicznością wprost ją paraliżował.

Reklama

Dziewczyna Szamana: Justyna Steczkowska kończy 50 lat 1 / 9 Justyna Steczkowska urodziła się 2 sierpnia 1972 roku w Rzeszowie. Pochodzi z wielodzietnej rodziny muzykującej (ojciec - dyrygent, matka - nauczycielka muzyki), z którą wyjeżdżała na długie trasy koncertowe po Europie Zachodniej, polskiej publiczności prezentując się np. w programie telewizyjnym "Spotkania muzykujących rodzin". Źródło: materiały prasowe Autor: Archiwum prywatne udostępnij

Justyna Steczkowska o paraliżującym stresie

"Zobacz jak stres robi ci masakrę ze wszystkich twoich umiejętności. Pamiętam, jak grałam na skrzypcach przez wiele lat i stres mnie tak wykańczał, że miałam zaledwie połowę tych umiejętności, które tak naprawdę miałam w realnym życiu. Stres mnie tak wykańczał, że czułam się coraz słabsza. To jest straszne..." - zdradziła Justyna Steczkowska na planie 13. edycji "The Voice of Poland".

Wyznanie trenerki szybko skomentował Marek Piekarczyk. "Dlatego zawsze ci mówiłem, żebyś nie grała na skrzypcach. Nie lubię jak grasz na skrzypcach, bo jesteś wtedy zestresowana" - stwierdził wokalista TSA.

Czy półfinalistom 13. edycji "The Voice of Poland" uda się okiełznać emocje i opanować stres? Kto przejdzie do wielkiego finału muzycznego talent show? Odpowiedź czeka na widzów w najbliższą sobotę w TVP2.