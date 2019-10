"The Voice of Poland": Iwona Kmiecik w duecie z Kacprem Fułkiem. Kto usiądzie na gorącym krześle?

Voice Of Poland

W pierwszym odcinku bitew dziesiątego sezonu "The Voice of Poland" na scenie w duecie zobaczymy m.in. Kacpra Fułka i Iwonę Kmiecik, którzy wykonają przebój Phila Collinsa. Kogo jeszcze zobaczymy podczas pierwszych bitew i kto usiądzie na gorących krzesłach?

Iwona Kmiecik i Kacper Fułek podczas bitwy w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP

W kolejnym etapie programu "The Voice of Poland" - bitwach - trenerzy łączą swoich podopiecznych w duety lub tria. Następnie po występie muszą wybrać tylko jednego zwycięzcę, natomiast przegrany lub przegrani mogą trafić do drużyny innego trenera, gdy ten dokona kradzieży.

Margaret w jednym z duetów zestawiła Iwonę Kmiecik i Kacpra Fułka. Kmiecik podczas przesłuchań w ciemno wykonała zaskakującą wersję utworu składu Jamal "Policeman".

Fułek odwrócił natomiast trzy fotele po tym, jak zaśpiewał piosenkę Whitney Houston "I Wanna Dance With Somebody". Trenerzy do końca nie wiedzieli, czy za ich plecami stoi chłopak czy dziewczyna.

Podczas bitew para wykona "Against All Odds" z repertuaru Phila Collinsa. Zobaczcie, jak wypadli!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iwo Kmiecik i Kacper Fułek w "The Voice of Poland" TVP

Zapowiedź bitew - co widać na drugim planie?

W opublikowanym zwiastunie przez TVP widzimy m.in.: Zofię Marcinowską, Arnloda Kłymkiwa, Jakuba Zajączkowskiego, Karolinę Wiśniewską, Sylwię Różycką, Agę Smoleń, Damiana Kuleja, Jerzego Gmurzyńskiego, Adę Nasiadkę oraz Justynę Kakiet.

Z jednego z fragmentów zapowiedzi możemy też wywnioskować, kto przegrał swoje bitwy. Na gorących krzesłach znaleźli się bowiem: Jakub Zajączkowski, Karolina Wiśniewska, a przede wszystkim ulubieniec widzów i internautów Arnold Kłymkiw.



Czy uda im się utrzymać do końca bitew? Tego dowiemy się już w sobotę.