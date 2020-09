"The Voice of Poland": Edyta Górniak do Przemka Pajdaka: Ale ty jesteś ogier!

Poniżej możecie zobaczyć przedpremierowo fragment najnowszego odcinka "The Voice of Poland". Podczas występu Przemka Pajdaka w swoim fotelu nie mogła usiedzieć Edyta Górniak, która ruszyła w pląsy.

Przypomnijmy, że 11. edycja "The Voice of Poland" rozpoczęła się w ubiegłą sobotę (12 września). Uczestników oceniają Michał Szpak, Baron i Tomson z grupy Afromental, trenerka pierwszej edycji "The Voice Senior" Urszula Dudziak oraz powracająca do programu po pięciu latach przerwy Edyta Górniak ( sprawdź nowy klip! ).

Trenerzy 11. edycji "The Voice of Poland" 1 / 11 Skład trenerów w komplecie: Edyta Górniak, Michał Szpak, Urszula Dudziak, Baron i Tomson Źródło: AKPA udostępnij

W nowym odcinku (sobota, godz. 21) jednym z kandydatów do sławy będzie Przemek Pajdak.

Na co dzień 25-latek mieszka i pracuje w Londynie, gdzie przeprowadził się sześć lat temu. Obecnie jest kierowcą i gra w zespole hokejowym Bracknell Devils na pozycji atakującego. Mimo wielu zainteresowań to właśnie muzyka zajmuje najważniejsze miejsce w jego sercu.

"Kiedy potrzebowałem wsparcia - muzyka była dla mnie. Pomogła mi z pewnością siebie i przełamaniem strachu, poznaniem i zaakceptowaniem siebie" - podkreśla uczestnik, który w programie zaśpiewał utwór formacji Jet "Are You Gonna Be My Girl".

Już po pierwszych dźwiękach w swoim fotelu nie mogła usiedzieć Edyta Górniak, ale pozostali trenerzy także zapragnęli, żeby Pajdak dołączył do ich drużyn.

"Przemek, widziałeś kiedyś, żeby Edyta Górniak tańczyła dla ciebie... Ale ty jesteś ogień, ogier... Ogier powiedziałam? Nie, ogień! Każdy z nas jest kimś innym i ma inne rzeczy do zaoferowania, ale ja mam najwięcej!" - kokietowała uczestnika.