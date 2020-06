"The Voice of Poland": Edyta Górniak chciałaby pracować z Michałem Szpakiem

Przymierzająca się do powrotu na fotel trenera "The Voice of Poland" Edyta Górniak komplementuje Michała Szpaka.

Michał Szpak odbiera gratulacje od Edyty Górniak podczas polskich preselekcji do Eurowizji 2016

Przypomnijmy, że w zakończonej jesienią 2019 r. dziesiątej edycji "The Voice of Poland" uczestników oceniali: Michał Szpak, Tomson i Baron, Kamil Bednarek i Margaret. Niemal natychmiast po zakończeniu programu rozpoczęły się dyskusje, czy wszyscy trenerzy zachowają swoje posady.

Trenerzy podczas finału "The Voice of Poland 10"

Wszystko wskazuje na to, że w 11. edycji show zobaczymy Michała Szpaka, który wygrał głosowanie na najlepszego trenera w historii "The Voice of Poland". Jeszcze pod koniec 2019 r. zapytany przez Maćka Musiała, czy przyjmie zaproszenie do kolejnego sezonu Szpak bez zastanowienia odpowiedział, że to zrobi.

Laureatką jubileuszowej odsłony została Alicja Szemplińska ( sprawdź! ), podopieczna Barona i Tomsona, którzy oceniają też uczestników dziecięcego "The Voice Kids".

Wiadomo już, że w składzie trenerskim zabraknie Margaret. Prawdopodobnie z posadą pożegna się Kamil Bednarek, który nie zyskał przychylności widzów TVP.



"Szkoda, bo 'The Voice of Poland' kocham. No ale niestety jest w TVP, więc sobie odpuszczę" - ogłosiła Margaret na Instagramie.

Po tych słowach oficjalny komunikat wystosowała Telewizja Polska.

"TVP informuje, że w celu zapewnienia jak największej atrakcyjności formatu skład ten jest modyfikowany co sezon. Udział pani Margaret nie był planowany w najnowszej edycji 'VoP'. Pełna lista członków jury zostanie podana w najbliższym czasie" - czytamy.

W mediach przewijają się informacje, że do programu może powrócić Edyta Górniak, która oceniała uczestników w trzeciej, piątej i szóstej edycji.

Edyta Górniak przed premierą programu "My Way"

"Chciałabym pracować z Michałem Szpakiem. Fajnie by było się wzajemnie odkryć. Myślę, że nasza współpraca mogłaby być ciekawa dla widza. Mieliśmy w końcu okazję porozmawiać, gdy spotkaliśmy się w zeszłym roku na jednym z festiwali" - opowiada w "Fakcie" wokalistka.

Przypomnijmy, że Szpak pokonał Górniak podczas polskich preselekcji do Eurowizji 2016. To właśnie długowłosy wokalista został naszym reprezentantem, zdobywając wysokie ósme miejsce z piosenką "Color Of Your Life".

"Ja bym po taki utwór nie sięgnęła, mimo że bardzo lubię ballady, dlatego, że on mi przypomina troszkę takie utwory patetyczne z gatunku muzyki lat 90. Troszeczkę dla mnie, nie wiem kto jest autorem i nie chcę źle oceniać, ale dla mnie osobiście ta piosenka jest, nie tak bardzo współczesna" - komentowała tuż po swojej przegranej Górniak, a w plotkarskich mediach zaczęły się pojawiać doniesienia o konflikcie między gwiazdami.



Nowa edycja "The Voice of Poland" ma pojawić się na antenie TVP2 jesienią.