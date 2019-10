"The Voice of Poland": Bitwy na start. Arnold Kłymkiw odpadł z programu

Po przesłuchaniach w ciemno w dziesiątej edycji "The Voice of Poland" przyszła pora na bitwy. Z programem pożegnali się m.in.: Sylwia Różycka i Arnold Kłymkiw. Do kolejnego etapu awansowali Iwona Kmiecik, Aga Smoleń, Magdalena Ollar, Bartek Deryło i Zofia Marcinkowska.

Kolejny etap po przesłuchaniach w ciemno - bitwy - to jeden z najciekawszych momentów talent show TVP. Podczas niego trenerzy zestawiają swoich podopiecznych w duety i tria. Uczestnicy rywalizują o względy jurora, który do nokautu może zabrać tylko jednego śpiewającego. Inni trenerzy mogą zdecydować się na kradzieże, których mogą dokonywać w tej edycji bez limitu. Do następnej fazy show przejdzie jednak tylko jeden skradziony uczestnik.

Jako pierwsi do bitwy stanęły przedstawicielki drużyny Tomsona i Barona - aktorka Sylwia Różycka (uznawana przez sporą grupę widzów za faworytkę programu) oraz Aga Smoleń. Duet otrzymał do wykonania piosenkę Ariany Grande "Dangerous Woman" ( sprawdź! ).

"Bardziej podobała mi się Sylwia. Agnieszka była pod dźwiękiem w wielu momentach. Sylwia była bardziej pewna siebie. Przyszła po zwycięstwo" - komentował Bednarek. "Agnieszka mnie bardziej przekonała" - typowała Margaret, a Michał Szpak stwierdził, że występ nie podobał mu się w ogóle.

Tomson i Baron zdecydowali, że do dalszego etapu zabierają ze sobą Agę Smoleń, a kradzieży natychmiast dokonali pozostali trenerzy. W tej sytuacji o dalszym losie decydowała Różycka, która wybrała Michała Szpaka.

Zmagania w jego drużynie rozpoczęli Magdalena Ollar oraz Jakub Zajączkowski. Uczestnicy otrzymali do zaśpiewania wielki hit Hey "Moja i twoja nadzieja" ( posłuchaj! ). Wykonanie wzbudziło mieszane osądy. "To był wyrównany duet" - mówiła Margaret. "Wierzę wam obojgu, ale głos Kuby mnie porwał" - komentował natomiast Tomson.

"Sugestie moich przyjaciół są jasne, moje serce jest tam, gdzie są emocje i gdzie jest odwaga, idę dalej z Magdą" - zadecydował Szpak. Zajączkowski został natomiast skradziony przez Tomsona i Barona.



Margaret w pierwszej bitwie zestawiła ze sobą Zofię Marcinkowską i Arnolda Kłymkiwa i wyznaczała dla nich piosenkę "Just The Two of Us" Grovera Washingtona Jr. i Billa Wathersa (Margaret w przeszłości wykonała ten utwór z Mattem Duskiem - posłuchaj! ).

"Z łatwością precyzyjnie wyśpiewałeś każdy dźwięk" - chwalił Arnolda Michał Szpak. Uczestnika wybraliby również Tomson i Baron, a przeciw był Bednarek, który uważał, że "The Voice" nie jest dla śpiewaków operowych. "Ten program jest skierowany na muzykę rozrywkową" - mówił.



"Jesteście z dwóch różnych światów. Każdy z tych światów jest mi bliski" - stwierdziła Margaret i zabrała ze sobą Zofię. Kłymkiw nie opuścił jednak programu, gdyż skradł go Michał Szpak. To sprawiło, że z show pożegnała się ostatecznie Sylwia Różycka.



Następnie na scenie stanęli Damian Kulej i Jerzy Gmurzyński z drużyny Kamila Bednarka. Trener wybrał dla nich piosenkę Afromental "Rock'N'Roll Love" ( sprawdź! ). Takie obrotu spraw nie spodziewali się trenerzy, którzy byli całkowicie zaskoczeni.

"Nadaliście tej piosence nowe tchnienie i duszę" - skomentował Baron. Bednarek zdecydował się pracować dalej z Damianem Kulejem. Gmurzyński doczekał się jednak kradzieży. Udział w show Jerzego przedłużyła Margaret, która przycisk wcisnęła jeszcze w trakcie występu.



Kolejny duet stworzyli Karolina Wiśniewska i Jakub Dąbrowski z ekipy Michała Szpaka. Ich trener wybrał dla nich piosenkę "Hold Back The River" James Bay ( posłuchaj! ).

"To, co zrobiliście, to było coś wspaniałego" - komplementował podopiecznych Szpak, który do nokautów zabrał Dąbrowskiego. Wiśniewska została odratowana przez Kamila Bednarka.

Tomson z Baronem do kolejnej bitwy wyznaczyli Bartka Deryłę i Jakuba Dekę. Na scenie duet zaprezentował utwór "Napad" Mroza ( sprawdź! ). "Bartek dał dzisiaj koncert, a ty robiłeś mu chórki" - stwierdził Szpak o występie Kuby. "W sposób absolutnie pozytywny zaskoczył nas Bartosz i to on idzie z nami" - powiedział Baron, a Deka pożegnał się z programem.

W kolejnej bitwie widzowie zobaczyli bitwę w ekipie Bednarka. Do rywalizacji stanęły Ada Nasiadka i Justyna Kakiet. Trener zdecydował, że wokalistki wykonają piosenkę No Doubt "Don't Speak" ( posłuchaj! ) w wersji reggae.

"Nie jestem w stanie tego ocenić, bo obie panie miały momenty" - komentował Michał Szpak. "Emocje wzięły górę, słyszałem to w waszych wokalach. Miałyście problemy intonacyjne. To trudny wybór" - stwierdził Bednarek i wybrał Adę Nasiadkę.

Ostatni duet stworzyli Iwona Kmiecik i Kacper Fułek. Margaret wybrała dla nich przebój Phila Collinsa "Against All Odds" ( sprawdź! ). "Niesamowite. Brzmicie razem bardzo dobrze" - stwierdził Bednarek. "Zrobiłaś tę górę po mistrzowsku" - nie mógł nachwalić się Iwony Kmiecik Szpak.

"Jestem rozdarta, bo nie ma lepszego po tym wykonaniu, ale muszę dokonać wyboru" - podsumowała Margaret i postawiła na Iwonę Kmiecik. Fułka w ostatniej chwili po naradzie wszystkich trenerów ukradł Michał Szpak.Tym samym wyrzucił ulubieńca widzów Arnolda Klymkiwa z programu.