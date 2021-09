"The Voice of Poland 12": Wiktor Dyduła oczarował jurorów swoją piosenką! [WIDEO]

W 12. edycji "The Voice of Poland" możemy zobaczyć mocno zmieniony skład trenerów. Z programem pożegnali się Michał Szpak, Edyta Górniak i Urszula Dudziak, a na ich miejsce pojawili się Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i Sylwia Grzeszczak. Skład uzupełniają Baron i Tomson z grupy Afromental, którzy oceniają uczestników od drugiej edycji (z przerwą na dziewiątą serię).

Dla Piekarczyka i Steczkowskiej jest to powrót do show TVP2 - pierwszy zasiadał w czerwonym fotelu od drugiej do piątej edycji, a wokalistka pojawiła się w drugiej, czwartej i piątej odsłonie.



W nowym odcinku pojawi się uczestnik, który skradnie serca publiczności, a także jury.



Wiktor Dyduła - kim jest?

24-letni wokalista zamieszcza swoje covery na YouTubie. Kilka lat temu próbował swoich szans w programie Polsatu "Idol".

Jurorzy "The Voice of Poland" po występie Wiktora byli pełni ekscytacji, tak bardzo, że wstali z foteli. Wtedy Wiktor zaprezentował im swój autorski numer. Fragment występu możemy zobaczyć już dzisiaj.

Żeby obejrzeć cały występ trzeba uzbroić się w cierpliwość - emisja kolejnego odcinka programu rozpocznie się jutro (18 września) o 20:00. Nagrodą w programie jest kontrakt płytowy, tytuł "najlepszego głosu w Polsce" oraz 50 tysięcy złotych.



