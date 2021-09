"The Voice Of Poland 12": nowi jurorzy w zwiastunie sezonu! [WIDEO]

To już 12. edycja muzycznego show, w którym rywalizują ze sobą najbardziej utalentowani uczestnicy z całej Polski. Kolejny raz w programie będą trwać poszukiwania najlepszego głosu w kraju.

Jak zawsze program rozpoczął się od precastingów. Na ekranie zobaczymy zmagania podczas Przesłuchań w Ciemno, Bitew, Nokautu oraz odcinków Live, które zakończy Wielki Finał.

The Voice of Poland 12. Kiedy pierwszy odcinek?

Na nowy sezon programu musieliśmy czekać rok. Nagrodą w programie jest kontrakt płytowy, tytuł "najlepszego głosu w Polsce" oraz 50 tysięcy złotych. Premierowy odcinek 12. edycji rozpocznie się w sobotę, 11 września o 20.

Ostatnią edycję programu wygrał Krystian Ochman, wnuk słynnego śpiewaka operowego, Wiesława Ochmana.

Już wiemy, że w nowej edycji wśród prowadzących nie zobaczymy Macieja Musiała. Jego miejsce zajmie Aleksander Sikora. "Powierzona mi rola w 'The Voice of Poland' to dla mnie ogromny zaszczyt. Szczególnie w obliczu nieodkrytych muzycznych talentów, których nadal jest tak wiele. Cieszę się, że będę świadkiem narodzin kolejnego głosu Polski! Przyszłego artysty, który niczym himalaista, szturmem zdobędzie szczyty list przebojów. Przygoda zwana skrótowo 'Voice-em' jest także dla mnie wejściem na ośmiotysięcznik w dorobku zawodowym.

Podczas tej wyprawy, chciałbym każdemu okazać wsparcie, uraczyć dobrym słowem, szczerym uściskiem lub przybić pokrzepiającą piątkę, szczególnie po wręczeniu legendarnej koperty z zaproszeniem do programu. To pewna zawartość mojego ekwipunku podczas tej wyprawy!" - mówił Aleksander Sikora.

"Doskonale zdaję sobie sprawę, że każdy przychodzi w konkretnym celu. Spełnić marzenie o wielkiej scenie, zmierzyć się z siłą swojego talentu lub posłuchać rad ekspertów, najlepszych z najlepszych, czyli trenerów. To piękne i zarazem przewrotne, że tej jesieni będziemy świadkami wiosny w świecie muzyki, podczas której obudzi się do życia nowa gwiazda estrady!" - dodał.