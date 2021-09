W 12. edycji "The Voice of Poland" możemy zobaczyć mocno zmieniony skład trenerów. Z programem pożegnali się Michał Szpak, Edyta Górniak i Urszula Dudziak, a na ich miejsce pojawili się Justyna Steczkowska, Marek Piekarczyk i Sylwia Grzeszczak. Skład uzupełniają Baron i Tomson z grupy Afromental, którzy oceniają uczestników od drugiej edycji (z przerwą na dziewiątą serię).

Dla Piekarczyka i Steczkowskiej jest to powrót do show TVP2 - pierwszy zasiadał w czerwonym fotelu od drugiej do piątej edycji, a wokalistka pojawiła się w drugiej, czwartej i piątej odsłonie.

"The Voice Of Poland": Trzasnął jej "grzyba"?

Podczas występu 18-letniej Pauliny Ignac (zaśpiewała przebój "Dziś już wiem" Urszuli), Marek Piekarczyk zdecydowanie zaskoczył Justynę Steczkowską.

"Wyjdę tam i trzasnę ci grzyba!" - zażartował rockman, co początkowo nawet rozbawiło Steczkowską.

Wokalistka nie była jednak w stanie ukryć zaskoczenia, kiedy Piekarczyk pod koniec występu faktycznie wstał, zakradł się do fotela jurorki i uruchomił przycisk obracający jej fotel.

Później okazało się, że tylko fotel Steczkowskiej został obrócony, co oznacza, że nastolatka trafiła do jej drużyny.



"Ja muszę wciąż odpowiedzialność za tę osobę, ale nie możesz decydować za mnie. Nie rób tak więcej, oszalałeś?" - denerwowała się później trenerka.

"Wyobraź sobie, żeby jakiś mężczyzna decydował w moim życiu za mnie. To jakaś nierealna historia" - mówiła Steczkowska, która nie kryła, że nie jest przekonana do nastoletniej uczestniczki.

"Jeszcze mi podziękujesz" - bronił się wokalista legendarnej grupy TSA.

Internauci w większości stanęli po stronie Justyny, wytykając zachowanie Piekarczyka.

"Słabe zagranie Marka, ale moim zdaniem zagranie pod kamerę", "Co Markowi odwaliło, że wcisnął za Justynę. Jak taki mądry, to niech sam wciśnie"

To ustawione musiało być.Tylko że Justyna wcale jej nie chciała wziąć do swojej drużyny. Marek wcisnął za nią...Powinni to anulować i Marek powinien ją sobie wziąć - pisali internauci.

"The Voice of Poland 12" - kiedy kolejny odcinek?

Nagrodą w programie jest kontrakt płytowy, tytuł "najlepszego głosu w Polsce" oraz 50 tysięcy złotych. Kolejny odcinek 12. edycji będzie można oglądać w sobotę, 25 września o godz. 20.