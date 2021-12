4 grudnia odbył się finał "The Voice of Poland". Zwyciężczynią została Marta Burdynowicz, która w ostatnim odcinku talent show w głosowaniu widzów pokonała Bartosza Madeja, Rafała Kozika oraz Wiktora Dydułę.



Sylwia Grzeszczak zaskoczyła stylizacją w finale "The Voice of Poland"

Widzom nie umknęła kreacja Sylwii Grzeszczak, która pojawiła się w białej sukni z czarnymi łatami. Oglądający program natychmiast skojarzyli ją z filmem "101 dalmatyńczyków".



Marta - Justyna Steczkowska - Sarah McLachlan - Angel -The Voice of Poland 12 Live Finał 2021

Marta - Justyna Steczkowska - Sarah McLachlan - Angel -The Voice of Poland 12 Live Finał 2021

"Podoba mi się stylówa Sylwii. Wygląda bogato", "Sylwia, totalnie Cruella vibes" - pisali internauci, porównując Grzeszczak do Cruelli De Mon, znanej antybohaterki z produkcji "101 dalmatyńczyków".



Poniżej możecie zobaczyć zdjęcia Grzeszczak oraz innych trenerów z finału "The Voice of Poland":

Finał "The Voice of Poland"

Sylwia Grzeszczak w "The Voice of Poland". Jak poszło jej podopiecznemu?

Dodajmy, że podopieczny Sylwii Grzeszczak - Rafał Kozik - przygodę z programem zakończył na trzecim miejscu. Sama trenerka nie kryła zaskoczenia, gdy uczestnik awansował do drugiego etapu finału, pokonując Wiktora Dydułę.



Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.