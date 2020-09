Robert Wojciechowski w "The Voice of Poland". Edyta Górniak będzie oczarowana

Robert Wojciechowski to kolejny uczestnik, którego zobaczymy w najbliższym odcinku "The Voice of Poland". Pod wrażeniem głosu wokalisty i gitarzysty będzie Edyta Górniak.

Robert Wojciechowski w "The Voice of Poland" /TVP

Robert Wojciechowski to poznański muzyk, gitarzysta i kompozytor. Podróżuje i gra na amerykańskich statkach z muzykami z całego świata, niosąc rozrywkę międzynarodowej publiczności.

Reklama

W swojej karierze muzycznej występował na jednej scenie z wieloma polskimi i zagranicznymi artystami m.in. z zespołem Łzy, Raz Dwa Trzy, Golec Orkiestra czy Urszulą Lidwin. W 2013 roku, wraz z chórem Gospel Joy, został półfinalistą programu "Mam Talent".

Jego debiutancka płyta "Feel That You Live" ukazała się w 2017 roku.

Wideo youtube

Teraz Wojciechowski spróbował swoich sił w "The Voice of Poland". W programie wykonał utwór "Before You Go" Lewisa Capaldiego i odwrócił cztery fotele (chociaż Tomson i Baron nie będą mogli o niego walczyć z powodu blokady).

Do czyjej drużyny trafi muzyk? Dowiemy się już wkrótce!