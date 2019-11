Natalia Nykiel wraca do Polski. Wiemy, co ją do tego skłoniło

Po ponad dwóch miesiącach nieobecności Natalia Nykiel wraca do kraju. Wokalistka będzie gościem muzycznym sobotniego "The Voice of Poland"!

W połowie września polskie media zelektryzowała informacja o tym, że Natalia Nykiel zawiesza artystyczną działalność i wyjeżdża z kraju. Wszystko z powodu studiów w Portugalii, o których artystka od dawna marzyła.

"Planowałam to sobie od kilku lat. Mianowicie studia za granicą. (...) Już jutro tak naprawdę wyjeżdżam, więc chciałam wam bardzo podziękować za to, co się wydarzyło" - zakomunikowała wówczas Natalia Nykiel na swoim Instagramie.

Przez ten czas wokalistka całkowicie zrezygnowała z koncertowania i przyjazdów do kraju. Jednak dla "The Voice of Poland", postanowiła zrobić wyjątek. I nie ma się czemu dziwić. To właśnie dzięki udziałowi w drugiej edycji "The Voice of Poland" (2013), Natalia Nykiel z nikomu nieznanej nastolatki z Piecek na Warmii i Mazurach, stała się jedną z najpopularniejszych i najbardziej cenionych wokalistek młodego pokolenia.

"Bardzo stęskniłam się za koncertami i spotkaniami z publicznością, a na scenę 'The Voice' wracam jak do domu, więc cieszę się podwójnie" - mówi Natalia Nykiel, która w sobotnim odcinku muzycznego show zaśpiewa aż dwa utwory.

Przypomnijmy także, że scenie "The Voice" ponownie zaśpiewają: Patryk Żywczyk, Bartosz Deryło, Alicja Szemplińska (drużyna Tomsona i Barona), Stanisław Ślęzak, Sonia Michalczuk, Tadeusz Seibert (drużyna Margaret), Julia Olędzka, Damian Kulej, Kasjan Cieśla (drużyna Kamila Bednarka), Piotr Szewczyk, Daria Reczek oraz Jakub Dąbrowski (drużyna Michała Szpaka).