Michał Szpak rozbawił widownię "The Voice of Poland". Zobacz, co zrobił!

Michał Szpak razem z Aleksandrem Milwiw-Baronem postanowili uprzyjemnić publiczności muzycznego show wielogodzinne nagrania programu "The Voice of Poland". Zrobili to w bardzo niekonwencjonalny sposób.

Michał Szpak rozbawił publikę w "The Voice of Poland" /TVP

Przed nami kolejne muzycznego bitwy dziesiątej, jubileuszowej edycji "The Voice of Poland". W trakcie wielogodzinnych nagrań programu, trenerzy zawsze dbali o dobre samopoczucie prawie 500-osobowej publiczności zasiadającej w studiu.

W trakcie jednej z przerw Michał Szpak oraz Baron z zespołu Afromental, zaprezentowali skecz, który zaimprowizowali!

"Witamy na pokładzie linii lotniczych. Szanowni Państwo, proszę zająć miejsca.." - zaczął ochoczo Baron.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Baron i Michał Szpak zabawiają publiczność w "The Voice of Poland" TVP

W trakcie wypowiadania tych słów, Michał Szpak zaczął prezentować każde kolejne kwestie płynące z ust Barona, odwzorowując przy tym znane wszystkim czynności stewardów na pokładach samolotów.

Michał Szpak wykazał się ogromną dawką poczucia humoru, dzięki czemu publiczność w kilkanaście sekund pokochała pastisz w jego wykonaniu. Przedstawieniem zachwycony był także Tomson, który nie był w stanie powstrzymać salw śmiechu.

"Masz aktorski talent", "Powinieneś grać w komediach" - krzyczały osoby z publiczności muzycznego show.

Czy równie kreatywnym podejściem do najbliższych muzycznych starć wykażą się uczestnicy "The Voice of Poland"? Przekonamy się już w najbliższą sobotę o godzinie 20:05 w TVP2. Przypomnijmy, że to już ostatnie Bitwy jubileuszowej edycji programu. W sobotnim odcinku poznamy 28 uczestników, którzy w kolejnym etapie - Nokaucie, będą walczyli o miejsce w odcinkach na żywo.