Michał Szpak po finale "The Voice of Poland": Każdy jest wygrany

Michał Szpak przyznał, że jego podopieczna nie czuje się przegraną po finale "The Voice of Poland". Według trenera wygranym jest każdy finalista programu.

Michał Szpak w finale "The Voice of Poland" z Natalią Zastępą /Piotr Fotek / Reporter

Natalia Zastępa, podopieczna Michała Szpaka w "The Voice of Poland", zajęła drugie miejsce, przegrywając jedynie z Marcinem Sójką.

- Myślę, że to najszczęśliwszy dzień w ich życiu - nie tylko ich, ale i w naszym. Mi i Patrycji udało się dojść z uczestnikami do finału. To jest taki etap programu, w którym wygrana oczywiście ma wielkie znaczenie, ale to dwie osoby, które dotarły do finału, są największymi wygranymi. Wszystko kręciło się wokół nich - wyjaśniał.

Zapytany, czy jego podopieczna jest niepocieszona przegraną w finale, przyznał, że nie.



- Każdy zdawał sobie sprawę z miejsca, w którym jest i co się wokół niego dzieje. To ogromny sukces dla jednej i drugiej osoby. Miejsce jest jedynie znaczkiem na papierze - stwierdził.

Szpak dodał również, że wielką szansę na karierę ma każdy z finalistów.

- Trzeba wykorzystać ten moment i obrać swoją ścieżkę muzyczną - każdy z nich ma singel, każdy z nich ma teledysk. Czego chcieć więcej - przyznał.



Zapytany o przyszłość Zastępy w programie, trener zdradził, jak wyglądają prace nad debiutancką płytą wokalistki.



- Z tego, co wiem, jej materiał jest w dużej części już nagrany. W trakcie programu dowiedziałem się tez, że Natalia jest wiolonczelistką. To wszystko nie wzięło się znikąd. To kobieta, która posiada ogromny talent, wie, czego chce i dzieli się tym ze światem - podsumował.