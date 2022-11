Kto wygra finał "The Voice of Poland"? Internauci mają swojego faworyta

Voice Of Poland

19 listopada odbędzie się finał "The Voice of Poland". Do walki o kontrakt płytowy i 50 tys. złotych oraz statuetkę "najlepszego głosu Polski" powalczą: Łukasz Drapała, Dominik Dudek, Ewelina Gancewska oraz Konrad Baum. Kto wygrał w głosowaniu internautów Interii?

Zdjęcie Czyj podopieczny wygra "The Voice of Poland"? / TVP / Agencja FORUM