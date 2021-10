16 października w "The Voice of Poland" startują bitwy, najbardziej emocjonujący etap muzycznego talent show TVP2. Uczestnicy podzieleni na duety będą walczyć o przejście do kolejnego etapu programu. O tym, kto trafi do nokautu i ponownie wystąpi na scenie "The Voice of Poland" zdecydują trenerzy - Justyna Steczkowska, Sylwia Grzeszczak, Marek Piekarczyk oraz Tomson i Baron.

Po jednym z występów na muzycznym ringu, Justyna Steczkowska nie była w stanie ukryć niezadowolenia.

Steczkowska nie przebiera słowach. Na scenie doszło do katastrofy

"Uważam, że jesteście nieprzygotowani na tyle, żeby stanąć tutaj i cieszyć publiczność" - zawyrokowała artystka tuż po zakończeniu występu jednego z duetów.



"Chcę być miła, ale muszę być szczera. Nieczysto, już pomijam choreografię, bo nie jesteście tancerzami, ale pomimo wszystko na scenie trzeba ogarnąć nawet ruch. Jest jeden wielki bałagan, nic nie działa. Najważniejsze jest śpiewanie, ale to nie jest ten poziom. To jest program telewizyjny 'The Voice of Poland'" - dodała rozczarowana trenerka.

Czyj występ tak bardzo nie spodobał się Justynie Steczkowskiej? Czy pozostali trenerzy będą tego samego zdania? Dowiemy się w najnowszym odcinku "The Voice of Poland" już w sobotę 16 października.