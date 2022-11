Półfinał "The Voice of Poland" to wyjątkowy moment dla uczestników programu. Wtedy właśnie mają okazję do zaprezentowania swoich autorskich utworów przed trenerami, publicznością oraz telewidzami.

Przed półfinałowym występem Norbert Wronka zaprezentował utwór "Historia o lataniu". Muzykę do utworu skomponowali Kuba Krupski, Mimi Wydrzyńska z Linii Nocnej, Lanberry oraz pochodzący z Belgii producent MAVOOI.



Za tekst oprócz Wronki odpowiadali Lanberry, Krupski i Wydrzyńska. Sprawdź tekst "Historii o lataniu" w serwisie Tekściory!

Fani Norberta Wronki komentują jego "Historię o lataniu"

Jak piosenkę Wronki przyjęli jego fani i internauci? Bardzo pozytywnie.

"Genialna piosenka i wykonanie", "Leć daleko, jak najwyżej", Mam ciary", "Bożesz ale to wchodzi do głowy", "Idealny kandydat na zwycięzcę" - czytamy w komentarzach pod singlem.



Kim jest Norbert Wronka? Zachwycał w "The Voice of Poland" od początku

Podczas przesłuchań w ciemno Norbert Wronka odwrócił cztery fotele i wzruszył Justynę Steczkowską. Ostatecznie trafił do drużyny Lanberry, gdzie przechodzi pewnie kolejne etapy.

W ćwierćfinale wykonał utwór Maanamu "Po prostu bądź".

"Pięknie ją śpiewasz, ale nigdy nie spodziewałam się, że można zaśpiewać ją dla mamy" - komentowała wzruszona Steczkowska. "Grunt to prostota. Przedstawiłeś nam to w najlepszej z możliwych wersji" - komentował Tomson. "Do twojej płyty będzie można dodać naklejkę '100 procent emocji' - komplementował go Baron.