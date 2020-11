Edyta Górniak zalała się łzami w "The Voice of Poland". Musiała podjąć trudną decyzję

W sobotnim odcinku "The Voice of Poland" emocje sięgną zenitu. Nie tylko wśród uczestników jedenastej edycji programu. Edyta Górniak nie powstrzyma morza łez, co już teraz możecie zobaczyć w nagraniu poniżej.

Edyta Górniak w "The Voice of Poland" /TVP

Przed nami ostatni przed odcinkami finałowymi etap popularnego talent show.



W nokaucie zaśpiewa 28 uczestników - siedmioro z drużyny każdego trenera. Po występach Urszula Dudziak, Michał Szpak, Tomson i Baron oraz Edyta Górniak podejmą jedną z najważniejszych decyzji - wybiorą po cztery osoby, które będą miały szansę zaprezentować się podczas odcinków finałowych, rozpoczynających się już w przyszłą sobotę.

Wybór pomiędzy uczestnikami był niezwykle trudny o czym świadczą łzy, których Edyta Górniak nie była w stanie powstrzymać.



"To jest ogromna odpowiedzialność. Każdy z was zasługuje na to, żeby móc się zaprezentować kolejny raz. Zanim oddamy decyzję w ręce widzów to jest nasza decyzja. I jest to bardzo trudne. Jakkolwiek kocham ten program, ten regulamin jest bezlitosny" - wyznała zapłakana trenerka.

"Nie jest łatwo, no nie jest łatwo. Ja ją rozumiem..." - ze współczuciem i zrozumieniem Urszula Dudziak skomentowała zachowanie Edyty Górniak.

Którzy uczestnicy przejdą do odcinków finałowych? Widzowie przekonają się już w najbliższą sobotę o godzinie 21:00.