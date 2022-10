Co wydarzy się w "The Voice of Poland"? Ten szczegół sporo ujawnia!

W "The Voice of Poland" przyszedł czas na bitwy. Na scenie aspirujący wokaliści i wokalistki zmierzą się ze sobą w duetach. Decyzją trenerów niektórzy będą musieli pożegnać się z programem, by inni mogli dalej walczyć o spełnienie muzycznych marzeń.

W trakcie drugiego etapu "The Voice of Poland" trenerzy ponownie mają nieograniczoną liczbę kradzieży uczestników z drużyn kolegów i koleżanek zasiadających w obrotowych fotelach. Jednak do nokautu przejdzie tylko jeden skradziony podopieczny.

Kto wystąpi w drugim odcinku bitew w "The Voice of Poland"?

Nowa zapowiedź drugiego odcinka bitew ujawnia kilka szczegółów najbliższych bitew. Wiemy już, że w duecie od Tomsona i Barona wystąpią Przemek Zubowicz wraz z Kamilem Szekiem. Trenerzy wybiorą dla nich piosenkę zespołu Human "Polski".

Pod koniec zwiastuna widzimy również na scenie Annę Buczkowska i Aleksandrę Król, które śpiewają "Śpij kochanie śpij" duetu Kayah & Bregović.

Na drugim planie widzimy natomiast gorące krzesła, które w drugim odcinku zostaną uzupełnione o skradzionych uczestników do drużyny Justyny Steczkowskiej i Marka Piekarczyka. Na zbliżeniu widać, że na jednym z nich zasiądzie Rafał Talarczyk, wcześniej w drużynie Lanberry.

Co jeszcze wydarzy się w TVP? Tego dowiemy się już 8 października po godzinie 20:00.