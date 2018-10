Anna Deko i Natalia Smagacka w "The Voice of Poland". Pojedynek blondynek

Voice Of Poland

W drużynie Grzegorza Hyżego w "The Voice of Poland" dojdzie do pojedynku blond piękności - Anna Deko zmierzy się z Natalią Smagacką. Wiadomo także, jak zakończy się ta bitwa.

Anna Deko i Natalia Smagacka w "The Voice of Poland" /Jan Bogacz /TVP

Natalia Smagacka podczas przesłuchań w ciemno odwróciła cztery fotele wykonaniem piosenki "Fighter" Christiny Aguilery.

Reklama

"Śpiewałaś jak prawdziwa fighterka. Jesteś do tego śliczna, gotowa na scenę" - mówiła Patrycja Markowska. "To jest niesamowite, masz spokojną osobowość, a kiedy wychodzisz na scenę jesteś wulkanem energii" - dodał Michał Szpak.

Dziewczyna postanowiła kontynuować przygodę w programie w drużynie Grzegorza Hyżego.

Anna Deko również odwróciła cztery fotele (zaśpiewała "Chandelier" Sii). Trenerzy stoczyli zażartą batalię o to, aby uczestniczka trafiła do ich zespołu.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Anna Deko i Natalia Smagacka w "The Voice of Poland" TVP

Tym razem wokalistki wykonają utwór DJ Fresha i Rity Ory "How Right Now". Występem dziewczyn będzie zachwycony ich trener, a Michałowi Szpakowi odbierze mowę.

Z poprzednich przecieków można natomiast łatwo określić, Anna Deko wygra swoją bitwę, a Natalia Smagacka zostanie skradziona przez Michała Szpaka.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ola Smerechańska i Maksymilian Łapiński w bitwie w "The Voice of Poland" TVP