Aleksandra Tocka podczas nokautu w "The Voice of Poland". Hyży miał łzy w oczach

Voice Of Poland

Aleksandra Tocka podczas nokautu w "The Voice of Poland" wykonała utwór Kayah "Jestem kamieniem" i wzruszyła trenerów, w tym Grzegorza Hyżego, który nie będzie mógł ukryć łez.

Aleksandra Tocka zaśpiewała utwór "Jestem kamieniem" /TVP

Aleksandra Tocka przygodę z "The Voice of Poland" rozpoczęła utworem "Respect" Arethy Franklin i obróciła cztery fotele podczas przesłuchań w ciemno. Pochodząca z Jasła uczestniczka trafiła do ekipy Grzegorza Hyżego.

Reklama

Podczas bitew wokalistka zmierzyła się z Kacprem Hartungiem. Duet wykonał piosenkę Kings of Leon "Sex On Fire". "Nastąpiła przedziwna rzecz, nigdy czegoś takiego nie miałem. Z jednej strony myślę sobie przekombinowane, a z drugiej to było nawet fajne w takiej wersji" - komentował Michał Szpak.



Zwycięzcą pojedynku okazała się właśnie Tocka, mimo że wszyscy trenerzy stawiali na Hartunga.

Podczas nokautu Grzegorz Hyży wybrał dla swojej podopiecznej utwór Kayah "Jestem kamieniem". Wybór okazał się strzałem w "10", a Tocka wzruszyła każdego z trenerów.



Czy 21-letniej uczestniczce uda się awansować do odcinków na żywo? Tego dowiemy się już 3 listopada.



Aleksandra Tocka - "Jestem kamieniem". Zobacz występ:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Aleksandra Tocka podczas nokautu w "The Voice of Poland" TVP

Zobacz zapowiedź nokautu w "The Voice of Poland":