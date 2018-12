10. edycja "The Voice of Poland" wróci jesienią 2019 roku?

Telewizja Polska planuje kontynuację talent show "The Voice of Poland" w jesiennej ramówce 2019 roku - nieoficjalnie dowiedział się portal Wirtualnemedia.pl. Nadawca jest zadowolony zarówno z jakości jak i wyników oglądalności programu.

Za niecały rok zaobaczymy kolejną edycję "The Voice of Poland" /Piotr Fotek / Reporter

"The Voice of Poland" to talent show, w którym poszukiwany jest najlepiej śpiewający wokalista. Program jest adaptacją międzynarodowego formatu "The Voice" stworzonego przez Johna de Mola, który zadebiutował w Holandii we wrześniu 2010 roku. Premiera polskiej wersji muzycznego widowiska na antenie TVP2 odbyła się rok później. Za jego produkcję w naszym kraju odpowiada Rochstar.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marcin Sójka o zwycięstwie w "The Voice of Poland" TV Interia

Reklama

Aktualnie telewizyjna Dwójka emituje dziewiątą edycję programu, którą prowadzą Tomasz Kammel, Maciej Musiał, Barbara Kurdej-Szatan i Krzysztof "Jankes" Jankowski, a występy uczestników oceniają trenerzy w składzie: Patrycja Markowska, Michał Szpak, Piotr Cugowski i Grzegorz Hyży.

"The Voice of Poland 9" na antenie TVP2 oglądać można było w soboty o godz. 20.05, począwszy od września do grudnia br. Średnia widownia widowiska w trzech pierwszych tygodniach emisji wyniosła 1,63 mln osób, co przełożyło się na 12,62 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 13,50 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 12,67 proc. w grupie 16-59.

Wraz z początkiem 2019 roku telewizyjna Dwójka rozpocznie emisję drugiej edycji talent show "The Voice Kids", będącego mutacją "The Voice of Poland". Premiera dziecięcej wersji programu zaplanowana jest na wtorek, 1 stycznia (czyli na Nowy Rok), a kolejne odcinki będą pokazywane tradycyjnie w sobotnie wieczory.

"The Voice of Poland": Finał programu 1 19 Marcin Sójka Autor zdjęcia: Piotr Fotek Źródło: Reporter 19