Z "Sanatorium miłości" do "The Voice Senior". Wpuścił kamery TVP do imponującego domu!

Piotr Hubert Langfort znany jest widzom TVP dzięki czwartej edycji "Sanatorium miłości". Skromnością i szczerością Piotr zaskarbił sobie sympatię nie tylko widzów, ale także pozostałych kuracjuszy, którzy okrzyknęli go Królem Turnusu. Podczas pobytu w sanatorium Piotr Hubert pokazał już próbkę swoich wokalnych umiejętności.



"Muzyka towarzyszyła mi od urodzenia. W podstawówce czy na koloniach miałem ksywę 'Śpiewak'. Mimo, że śpiewałem, nie poszedłem do szkoły muzycznej. Chciałem kontynuować rodzinne tradycje hutnicze. W 1988 roku wstąpiłem do zespołu pieśni i tańca, żeby mieć troszeczkę odskoczni. Przeszedłem casting i zostałem przyjęty jako solista. Uwielbiałem śpiewać w chórze, a zwłaszcza klasykę" - wspominał 64-latek z Siemianowic Śląskich.

"Biorąc udział w tym programie, chciałbym się sprawdzić, ile jestem wart jako śpiewak. Jeśli ktoś mi powie: jest OK, to będę się cieszyć" - mówił tuż przed wejściem na scenę muzycznego talent show Piotr Hubert Langfort.

Piotr Hubert Langfort w "The Voice Senior". Co łączy go z Alicją Węgorzewską?

W "The Voice Senior" Langfort zaśpiewał przebój Elvisa Presleya "Love Me Tender" i odwrócił dwa fotele. Przypomniał tez, że miał okazję śpiewać w "Sanatorium miłości" z Alicją Węgorzewską , co ta również pamiętała.

Drugi fotel odwróciła Maryla Rodowicz , jednak uczestnik ostatecznie dołączył do drużyny operowej śpiewaczki. To właśnie Węgorzewska ujawniła, że Piotr Hubert Langfort przeszedł poważny udar i wraca obecnie do pełnej sprawności. "To jest zupełnie inny człowiek. Wrócił do życia" - mówiła Węgorzewska.

Po emisji nagranego wcześniej odcinka "The Voice Senior" 64-latek zaprosił kamery "Pytania na śniadanie" do swojego domu. Imponująca posiadłość w Siemianowicach Śląskich liczy prawie 350 m kwadratowych. Wiele mebli śpiewający uczestnik wykonał samodzielnie.

"Sufit, kominek robiłem sam, schodów nie, bo to już wyższa półka" - zdradził.

Widzowie interesowali się jego relacją z poznaną w "Sanatorium miłości" Mariolą Baruk, która na co dzień mieszka w USA. "My się troszeczkę różnimy mentalnie, mamy inne światopoglądy, ale znajdujemy wspólne punkty" - tłumaczy Piotr Hubert Langfort.