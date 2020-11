Witold Paszt (VOX) ciężko przeszedł COVID-19. Niepokojące zdjęcia trenera "The Voice Senior"

Fani mocno zaniepokoili się najnowszymi zdjęciami Witolda Paszta z grupy VOX, który na początku 2021 r. zadebiutuje jako trener w drugiej edycji programu "The Voice Senior". Okazało się, że wokalista był zakażony koronawirusem.

Witold Paszt (VOX) został nowym trenerem "The Voice Senior" /Tomasz Urbanek/Dzień Dobry TVN/ /East News

Przypomnijmy, że pod koniec sierpnia TVP ogłosiła nowy skład trenerów "The Voice Senior".

Wideo

Do Andrzeja Piasecznego i Alicji Majewskiej dołączyli Izabela Trojanowska i Witold Paszt.



Pandemia koronawirusa pokrzyżowała plany produkcji drugiej edycji - emisja została przesunięta na początek 2021 r. Okazało się, że na COVID-19 zachorował 67-letni Paszt. Informację o chorobie przekazał w mediach społecznościowych, gdzie pokazał zdjęcia z planu show TVP2.

"Wspaniałe dziewczyny z teamu i cała ekipa programu robiła wszystko, bym przed kamerą wyglądał i czuł się dobrze. Jak zawsze pięknie im dziękuję! Ale był to dla mnie trudny dzień. Wirus odebrał mi siłę, oddech i parę kilogramów, czasem kilka kroków to wyzwanie. Cieszę się, że udało mi się pokonać to cholerstwo, ale wiem, że przede mną teraz dłuższa chwila na powrót do formy" - napisał wokalista grupy VOX na Instagramie.

W komentarzach fani mocno zaniepokoili się stanem zdrowia trenera.



Paszt w dalszej części wpisu przestrzegł wszystkich swoich fanów, aby dbali o siebie i nie lekceważyli wirusa, który dla wszystkich stanowi realne zagrożenie.

"Uważajcie na siebie i innych, noście maski. Myjcie i dezynfekujcie ręce, zostańcie w domu jeśli możecie. To nie są żarty, to żaden spisek, to realne zagrożenie! Wysyłam Wam dużo uśmiechu na cały tydzień" - podkreślił Paszt.