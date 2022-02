W finale "The Voice Senior" zmierzyło się ośmioro uczestników. Talent show ostatecznie wygrał Krzysztof Prusik z zespołu Witolda Paszta. W drugim etapie wokalista pokonał: Andrzeja Bilińskiego, Jerzego Hermana oraz Larysę Tsoy.



Najwięcej kontrowersji wzbudziła decyzja Maryli Rodowicz, która postanowiła do ścisłego finału zabrać Larysę Tsoy kosztem Ryszarda Wagnera.

Ta decyzja nie spodobała się widzom, którzy są przekonani, że podopieczny Rodowicz miałby dużo większą szansę na zwycięstwo w głosowaniu widzów, gdyby tylko został zabrany do ostatniego etapu.



Ryszard Wagner odpada mimo świetnego występu

Wagner w finale wykonał piosenkę "We Are The Champions" Queen i zachwycił publiczność, trenerów oraz komentujących.



"Ryszard, czapka z głowy. Zaśpiewanie tego utworu w tonacji oryginalnej to jest nie lada wyczyn" - komentował Piotr Cugowski. "Wokal Ryszarda mnie powalił, jest absolutnie wyjątkowy i ja rekomenduje tutaj wybór Ryszarda" - mówiła Alicja Majewska. "Ryszard, człowieku, pozamiatałeś scenę, nic więcej nie powiem" - podsumował Witold Paszt.

"Ryszard zaśpiewałeś najlepiej ze wszystkich prób, ćwiczeń, spotkań, etapów. Zaśpiewałeś fantastycznie. Ale mimo wielkiego uznania dla Ryszarda, wybieram Larysę" - krótko skomentowała Rodowicz.

Maryla Rodowicz podpadła widzom "The Voice Senior"

Widzowie niezbyt dobrze przyjęli taką decyzję Rodowicz. Byli bowiem przekonani, że Ryszard Wagner powalczy o zwycięstwo w programie. Nic dziwnego, że zareagowali w mediach społecznościowych oburzeniem.



"Dla mnie wygranym jest Pan Ryszard. Dla mnie to on powinien wygrać. Nie rozumiem wyborów Pani Maryli wcześniej też odrzuciła jednego mojego faworyta. Z całym szacunkiem do Pani Larysy, ale nooo nie powinno być jej w finale. Z Panią Larysą to na imprezy iść. Rozrusza każde towarzystwo. Bardzo mi odpowiadał ruch sceniczny i otwartość Pani Larysy ale Pan Ryszard był o wiele, wiele lepszy pod względem śpiewu" - czytamy w komentarzach.



"Według mnie najlepszy był Pan Ryszard, którego Pani Maryla skrzywdziła, bo miał swoje zdanie", "Gratuluję jednak myślę że zwyciężył by pan Ryszard gdyby pani Maryla zachowała zdrowy rozsądek i wybrała o wiele lepszego Ryszarda. Nawiasem mówiąc Maryla powinna już godnie ze sceny zejść bo zaczyna się ośmieszać" - czytamy na stronie "The Voice Senior".

Przypomnijmy, że Maryla Rodowicz w tym sezonie zadebiutowała jako trenera w "The Voice Senior". Gwiazda nie skomentowała w żaden sposób zarzutów pod jej adresem.