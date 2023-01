Andrzej Kubacki będzie jednym z uczestników, których zobaczymy podczas ostatnich przesłuchań w ciemno w "The Voice Senior" w tym sezonie. Wokalista przed trenerami zaprezentował utwór "Beata z Albatrosa" Janusza Laskowskiego.

Tomasz Szczepanik wstaje i wprawia w konsternację resztę trenerów

W udostępnionym fragmencie wideo, widzimy jak w trakcie występu Kubackiego, nagle z miejsca wstaje trener Tomasz Szczepanik i podnosi obie ręce.

Mocno zaskoczeni postawą trenera byli znajdujący się za kulisami bliscy uczestnika oraz Małgorzata Tomaszewska. "Co się stało? O co chodzi"? - zastanawiała się prowadząca, a znajomi pana Andrzeja twierdzili, że lider Pectus namawia do bicia brawa.



Ze zdziwieniem na Szczepanika patrzyli również inni trenerzy. Wokalista w końcu - po namowie publiczności - wcisnął przycisk i odwrócił fotel. Po chwili dołączyli do niego Alicja Węgorzewska oraz Maryla Rodowicz.

Z fragmentu nie wiemy, do czyjej drużyny trafił uczestnik oraz jak swoje zachowanie wytłumaczył Szczepanik. Odpowiedzi na te pytania poznamy dopiero po sobotniej emisji "The Voice Senior".



"The Voice Senior" dłużej w tym sezonie

Czwarta odsłona show "The Voice Senior" została wzbogacona o dodatkowy odcinek - nokaut. Etap ten pojawi się po przesłuchaniach w ciemno.

Zmierzy się w nim sześcioro uczestników z drużyny każdego trenera. Po jego zakończeniu widzowie poznają czworo półfinalistów z poszczególnych składów.