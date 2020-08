Tomasz Kammel stracił pracę w TVP. Kto go zastąpi w "The Voice Senior"?

W drugiej edycji "The Voice Senior" w roli prowadzącego nie zobaczymy już Tomasza Kammela.

Marta Manowska i Tomasz Kammel w finale "The Voice Senior" /Jakub Kamiński /East News

Przypomnijmy, że "The Voice Senior" to nowy muzyczny format, który w TVP2 zadebiutował pod koniec 2019 r.

Śpiewających seniorów oceniali Urszula Dudziak, Alicja Majewska, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny. Poza Majewską wszyscy trenerzy mieli już doświadczenie w tej roli - Dudziak prowadziła chór w "Bitwie na głosy" (w pierwszej edycji zajęła drugie miejsce), z kolei Piekarczyk i Piaseczny zasiadali w czerwonych fotelach "dorosłego" "The Voice of Poland".

"The Voice Senior" wygrały siostry Szydłowskie (podopieczne Dudziak), które w nagrodę wystąpiły podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką w Zakopanem.

Program prowadzili Tomasz Kammel (znany widzom m.in. z "The Voice of Poland") oraz Marta Manowska (gwiazda programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości"). Dodatkowo wokalistów za kulisami wspierała 62-letnia Janina "Nina" Busk, jedna z barwniejszych uczestniczek "Sanatorium miłości".

Finał "The Voice Senior" 1 / 15 Siostry Szydłowskie Źródło: AKPA udostępnij

Tymczasem okazuje się, że drugą edycję "The Voice Senior" czekają spore zmiany. Zdjęcia do programu ruszą w sierpniu, a show w ramówce ma się pojawić na przełomie listopada i grudnia.



Informowaliśmy już, że Dudziak przechodzi do "The Voice of Poland" (jesienią ma się pojawić 11. edycja). W obsadzie zabraknie też Tomasza Kammela, który nieprzerwanie od drugiej edycji jest prowadzącym "The Voice of Poland", współprowadził też "dziecięcy" "The Voice Kids".

Od końca czerwca do początku sierpnia razem z Marylą Rodowicz prowadził program "To był festiwal!", będący zapowiedzią przełożonego na wrzesień Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

Serwis Wirtualnemedia informuje, że zastępcą Kammela w "The Voice Senior" zostanie Rafał Brzozowski, prowadzący "Jaka to melodia?", który jako uczestnik był w pierwszej edycji "The Voice of Poland" (podopieczny Andrzeja Piasecznego dotarł wtedy do półfinału).

Średnia widownia "The Voice Senior" wyniosła prawie 3 mln osób.