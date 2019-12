"The Voice Senior": Znamy finalistów! Widzowie TVP oburzeni decyzjami trenerów

The Voice Senior

Poznaliśmy listę finalistów "The Voice Senior". Nie wszystkie decyzje trenerów uzyskały akceptację widzów TVP, którzy szczególnie krytykują Urszulę Dudziak. To ona postanowiła, że o jednym miejscu w finale zadecyduje... wróżba.

Po sukcesach "The Voice of Poland" i "The Voice Kids", Telewizja Polska zdecydowała się postawić na seniorów. W nowym show TVP na scenie pojawiają się muzykalne osoby po 60. roku życia.

Uczestnicy walczą o tytuł najlepszego głosu w Polsce, 50 tysięcy złotych oraz wycieczkę marzeń o wartości 30 tysięcy złotych. Ich występy oceniają legendy polskiej muzyki - Alicja Majewska, Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk oraz Andrzej Piaseczny.

Poza Majewską każdy z nich ma już doświadczenie w roli telewizyjnego jurora - Piaseczny i Piekarczyk występowali w "The Voice of Poland", z kolei Dudziak w 2011 r. w pierwszej edycji "Bitwy na głosy" doprowadziła swoją drużynę z Zielonej Góry do drugiego miejsca.



Program prowadzą Tomasz Kammel (znany widzom m.in. z "The Voice of Poland") oraz Marta Manowska (gwiazda programów "Rolnik szuka żony" i "Sanatorium miłości").

W "The Voice Senior" całość została mocno skondensowana i już w trzecią sobotę pokazano półfinały. Ostatni odcinek - z występami na żywo - odbędzie się w kolejną sobotę (28 grudnia).

W półfinałach uczestnicy mierzyli się z kolędami i świątecznymi piosenkami.

Najwięcej kontrowersji wzbudziła Urszula Dudziak. Trenerka otwarcie przyznała, że nie wie, co zrobić i będzie polegała na wróżbie. Tomasz Kammel podkreślił, że taka metoda zastosowana jest pierwszy raz w historii programu. Wróżba dała miejsce w finale Waldemarowi Wiśniewskiemu, tym samym eliminując faworyta widzów - Jamesa Brierleya, 75-letniego nauczyciela angielskiego.

Na profilach "The Voice Senior" na Facebooku i Instagramie zaroiło się od krytycznych komentarzy.

"To najbardziej niesprawiedliwy werdykt ze wszystkich edycji programu :( James był doskonały. Jak można było wyeliminować najlepszy głos ze wszystkich?", - Pani Ulu... Moje serce płacze. To naprawdę ta wróżba zdecydowała? (...) Wielka szkoda", "Nie wierzę! Najlepszy głos tego programu został odrzucony! James był N A J L E P S Z Y!!! Wielka szkoda Pani Ulu :-( Zraziłam się i raczej już nie będę oglądać. To jakieś zakulisowe rozgrywki? Buuuuuu! :-(" - czytamy.

Do finału awansowali: Władysław Jarecki, Kazimierz Kiljan (drużyna Piekarczyka), Janusz Sztyber, Jadwiga Kocik (drużyna Majewskiej), Bogumiła Kucharczyk-Włodarek, Mieczysław Pernach (drużyna Piasecznego), siostry Szydłowskie i Waldemar Wiśniewski (drużyna Dudziak).