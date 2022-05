Za nami trzy edycje "The Voice Senior", w którym o sławę rywalizują śpiewający uczestnicy powyżej 60. roku życia. Dotychczas triumfowali Siostry Szydłowskie (drużyna Urszuli Dudziak), Barbara Parzęczewska (opiekunem był Andrzej Piaseczny) i Krzysztof Prusik (do zwycięstwa doprowadził go Witold Paszt).

Przez wszystkie trzy edycje uczestników oceniała Alicja Majewska. W składzie jury byli także Urszula Dudziak, Marek Piekarczyk i Andrzej Piaseczny (pierwsza seria), Izabela Trojanowska, Andrzej Piaseczny i Witold Paszt (druga odsłona) oraz Maryla Rodowicz, Piotr Cugowski i Witold Paszt (trzecia edycja).

Tradycyjnie już szykują się zmiany w czerwonych fotelach - jedną wymusiła śmierć Witolda Paszta. Przypomnijmy, że wokalista grupy VOX zmarł 18 lutego, a z powodu choroby nie pojawił się w finałowym odcinku na żywo.

Od tego czasu trwają spekulacje na temat obsady jury. Plejada podaje, że miejsce na pewno zachowa jedynie Maryla Rodowicz. Alicję Majewską ma zastąpić śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska (w TVP oceniała wokalistów w programie "Bitwa na głosy"), a za Witolda Paszta pojawi się Tomasz Szczepanik, lidera grupy Pectus.

Piotr Cugowski w rozmowie z Interią zdradził, że na razie nie myśli o programie i nie wie, czy do niego powróci. W piątek pojawi się za to na scenie Opery Leśnej w Sopocie podczas Polsat SuperHit Festiwal. Zapytana przez nas Alicja Majewska wydawała się przekonana, że dalej będzie oceniać uczestników (według Plejady ma zostać w TVP w innej roli).