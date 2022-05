Nagła śmierć Witolda Paszta poruszyła jego fanów i miłośników programu "The Voice Senior". Wokalista pokazał się tam z niezwykle ciepłej, sympatycznej strony i z miejsca zyskał zaufanie uczestników.

Witold Paszt zmarł zaledwie dwa tygodnie po finale trzeciej edycji programu. Nie pojawił się w finale z powodu złego stanu zdrowia. Teraz "Fakt" donosi, że jego miejsce w fotelu jurorskim może zająć dawny kolega z grupy Vox!

"Ryszard to bardzo poważny kandydat do roli trenera. Produkcji bardzo zależy na jego udziale. To szanowany artysta, który swoim doświadczeniem na pewno wzbogaciłby program" - mówi informator "Faktu" sugerując, że wielka w tym rola jego menadżera, który zajmuje się także karierą zasiadającej już w jury Maryli Rodowicz.

Udział w programie byłby szansą nie tylko dla programu, ale także nieco zapomnianego w ostatnim czasie Rynkowskiego.

Ryszard Rynkowski jest obecny na scenie już od ponad 40 lat, a w tym roku mija 35 lat odkąd rozpoczął solową karierę. Choć jego relacje z Witoldem Pasztem bywały burzliwe, to jego udział w show TVP byłby z pewnością okazją na piękny hołd w stronę Witolda Paszta.