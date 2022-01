Aleksandra Puacz-Markowska w talent show TVP wykonała utwór Anny Jantar "Cygańska jesień" i odwróciła dwa fotele. Jako pierwszy przycisk wcisnął Piotr Cugowski, który był pod ogromnym wrażeniem uczestniczki.

"Nie pomyliłaś programów? Aleksandra, Ty to chyba do 'Voice Kids' powinnaś się zgłosić" - mówił. Gdy dowiedział się, że wokalistka ma 63 lata, nie mógł ukryć zdziwienia.

"To jest uderzające, nieprawdopodobne. Nie zgadza mi się to, co słyszę i to co widzę, z metryką. To najlepszy dowód na to, że metryka to metryka. A dusza to jest duszą" - komentował.



Ostatecznie Cugowski przekonał Puacz-Markowską, aby trafiła do jego drużyny. "Nie mogłem uwierzyć własnym oczom i nadal nie wiem, czy to nie jest jakieś oszustwo, że Aleksandra bierze udział w 'The Voice Senior'. Bo wygląda młodo, brzmi młodo i ma niesamowity power" - komentował już po wyborze.

Kim jest Aleksandra Pugacz-Markowska?

Aleksandra Puacz-Markowska to absolwentka szkoły muzycznej w klasie wiolonczeli. Kształciła się również w śpiewie operowym i muzykologii, a kilka lat później podyplomowo skończyła studia dyrygenckie.

Pracowała dla Pagartu, w Impresariacie Opery i Baletu. Jeździła po całej Europie z zespołem Teatru Wielkiego i Mazowszem. Organizowała także spektakle operowe i baletowe zagranicznych zespołów. W końcu otworzyła swoją własną agencję artystyczną i objęła patronatem zespół Ars Antiqua wykonujący muzykę dawną.



Od 2004 roku prowadzi chór Gospeltrain. Za swoją działalność otrzymała nagrodę "Najlepszego Kulturysty Roku" z rąk władz powiatu piaseczyńskiego.