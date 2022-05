"The Voice Senior": ile Maryla Rodowicz dostaje za odcinek programu?

The Voice Senior

Maryla Rodowicz w ubiegłym roku zadebiutowała na fotelu jurorskim w "The Voice Senior". Nowa praca chyba przypadła jej do gustu, bo już teraz mówi się, że powróci do programu. Nie jest tajemnicą, że jest największą gwiazdą show, a dziś Pudelek ujawnił, ile piosenkarka ma otrzymywać za jeden odcinek programu.

Jest jedną z największych gwiazd polskiej piosenki /Łukasz Kalinowski /East News