"The Voice Senior" hitem TVP2, stacja nokautuje konkurencję

Pierwszą edycję edycję "The Voice Senior" po trzech tygodniach emisji ogląda średnio 2,81 mln osób. TVP2 w czasie emisji programu jest zdecydowanym liderem rynku zarówno w grupie 4+, jak i komercyjnej 16-49.

Premierowe odcinki "The Voice Senior" na antenie TVP2 oglądać można w soboty o godz. 20.05 i 21.15, począwszy od 7 grudnia br. Średnia widownia pierwszych odcinków muzycznego widowiska (do 21 grudnia) wyniosła 2,81 mln osób, co przełożyło się na 19,55 proc. udziału w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów, 15,12 proc. w grupie komercyjnej 16-49 oraz 15,47 proc. w grupie 16-59. - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, opracowanych przez portal Wirtualnemedia.pl.

Do tej pory największą widownię, wynoszącą 3,16 mln oglądających, program zgromadził 14 grudnia - dane dla odcinka z godz. 21.15.

Dla porównania, emitowaną jesienią br. w tym paśmie dziesiątą edycję "The Voice of Poland" oglądało średnio 1,83 mln osób, co przełożyło się na 12,98 proc. udziału w 4+, 14,73 proc. w 16-49 oraz 13,55 proc. w 16-59. Oglądalność "The Voice Senior" wzrosła o 980 tys. widzów, ale z drugiej strony nowy program nie konkuruje m.in. z pokazywanym w TVN "Mam talent!".

TVP2 w czasie nadawania "The Voice Senior" jest zdecydowanym liderem rynku telewizyjnego. Drugie miejsce w tym czasie zajmuje TVP1 z udziałem na poziomie 8,23 proc., emitująca gł. "Pogoda", "Alarm!", Komisarz Alex" i filmy fabularne. Trzeci jest TVN (filmy; 6,26 proc.), a czwarty - Polsat (gł. pasmo filmowe; 5,51 proc.).



Również wśród widzów w grupach 16-49 i 16-59 Dwójka nokautuje konkurencję.

"The Voice Senior" jest kolejną modyfikacją należącego do Talpa Content formatu telewizyjnego "The Voice", który zyskał popularność na całym świecie i od wielu lat realizowane są lokalne wersje. W ramach tego projektu występują utalentowani wokalnie uczestnicy, ale warunkiem wzięcia udziału w programie jest ukończenie 60. roku życia. Występy na wszystkich etapach show oceniają trenerzy. Zasady są bardzo podobne jak w "The Voice": seniorzy biorą udział w castingach, wybierają drużynę ulubionego trenera i rywalizują o przejście do etapu z koncertami finałowymi, a w finale - walczą o nagrodę główną.

W składzie jury polskiej wersji programu znajdują się: Urszula Dudziak, Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska i Marek Piekarczyk. Show prowadzą Marta Manowska i Tomasz Kammel.