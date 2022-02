W sobotni wieczór TVP emituje finałowy odcinek trzeciej edycji "The Voice Senior". Show ze śpiewającymi seniorami (uczestnicy powyżej 60. roku życia) jest wcześniej nagrywany, na żywo ogłaszane są tylko wyniki.

"The Voice Senior" - zasady finału

Wielki finał podzielony był na dwie części. Muzyczne starcie rozpoczęli we wspólnym występie wszyscy uczestnicy, którzy wykonali największe przeboje swoich trenerów. "Odkryjemy miłość nieznaną" Alicji Majewskiej w duecie zaprezentowali Iwona Dołowska i Andrzej Biliński. Przebój Piotra Cugowskiego "Kto nie kochał" wykonali Grażyna Rutkowska-Kusa i Jerzy Herman. Z kolei Krzysztof Prusik i kwartet Lepiej Późno Niż Wcale doprowadzili Witolda Paszta do łez w piosence jego zespołu VOX "Zabiorę Cię Magdaleno". Na koniec "Niech żyje bal" Maryli Rodowicz zaśpiewali Larysa Tsoy i Ryszard Wagner.



W pierwszej części widzowie zobaczyli występy ośmiorga finalistów. Spośród nich trenerzy wybierają po jednej osobie, która przejdzie do drugiej części finału, w której to widzowie biorący udział w głosowaniu SMS decydują, kto jest najlepiej śpiewającym seniorem trzeciej edycji "The Voice Senior".

Wyniki głosowania widzów poznamy w części na żywo (występy uczestników zostały nagrane wcześniej). Wielki finał prowadzą Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski.

Na pierwszy ogień poszli podopieczni Alicji Majewskiej: poruszający się o kulach Andrzej Biliński ("You're So Beautiful" Joe Cockera, czyli ulubiona piosenka trenerki) i Iwona Dołowska ("Rozmowa przez ocean" Maryli Rodowicz).

Piotr Cugowski skłaniał się ku panu Andrzejowi, tak samo jak Maryla Rodowicz ("bajkowy klimat"). "Jesteś piosenkarzem kompletnym, potrafisz wszystko" - wskazał Witold Paszt, który nie krył swoich emocji. To właśnie Andrzeja Bilińskiego do dalszego etapu zabrała Alicja Majewska.

O awans z drużyny Piotra Cugowskiego rywalizowali Grażyna Rutkowska-Kusa ("Och życie, kocham cię życie" Edyty Geppert) i Jerzy Herman ("Ten o tobie film" Tadeusza Nalepy i grupy Dżem). Pozostali trenerzy podkreślili, że Jerzy Herman "rozniósł scenę", jednak wskazali na panią Grażynę (Maryla Rodowicz i Witold Paszt, Alicja Majewska nie potrafiła podjąć decyzji). Piotr Cugowski ostatecznie pokierował się swoją rockową duszą, decydując się przepuścić Jerzego Hermana.

Witold Paszt wybierał pomiędzy Krzysztofem Prusikiem ("Please Forgive Me" Bryana Adamsa) a kwartetem Lepiej Późno Niż Wcale ("Zacznij od Bacha" Zbigniewa Wodeckiego). "Serce nie sługa, pani Marylko, proszę wybaczyć" - mówił Krzysztof Prusik, odpowiadając na flirtującą trenerkę. Witold Paszt sercem był za kwartetem ("całe życie śpiewałem w wielogłosie"), jednak postawił na solistę.

W ostatnim zestawie od Maryli Rodowicz wystąpili Larysa Tsoy ("One Way Ticket" Eruption) i Ryszard Wagner ("We Are the Champions" Queen). Alicja Majewska i Witold Paszt zarekomendowali wybór Ryszarda Wagnera, Maryla zdecydowanie i jednoznacznie wskazała na Larysę Tsoy.

Gościem specjalnym finału była Barbara Parzęczewska, laureatka poprzedniej edycji show z drużyny Andrzeja Piasecznego. Wokalistka na scenie wykonała utwór "Wiem, że tam jesteś", który jest dedykowany jej mężowi Ireneuszowi. Mężczyzna zmarł już po nagraniach, a przed ogłoszeniem wyników.

Drugą część rozpoczął Andrzej Biliński ("Wymyśliłem ciebie" Andrzeja Zauchy i Dżambli), a po nim na scenie pojawił się Jerzy Herman ("For Once In My Life" Michaela Buble, w oryginale śpiewał Steve Wonder).

Dwa kolejne występy uczestników to Krzysztof Prusik ("Dopóki jesteś" grupy Skaldowie) i Larysa Tsoy ("Kolorowe jarmarki" swojej opiekunki Maryli Rodowicz).

Finaliści śpiewali po dwie piosenki - w kolejnej turze usłyszeliśmy "Jednego serca" Czesława Niemena (Andrzej Biliński), "Born to Be Wild" Steppenwolf (Jerzy Herman), "You Are My Destiny" Paula Anki (Krzysztof Prusik) i "The Best" Tiny Turner (Larysa Tsoy).

W tym etapie decyzja należy do widzów, którzy zwycięzcę wybierali w głosowaniu SMS. Laureat otrzyma statuetkę "The Voice Senior" oraz 50 tys. złotych.

Witold Paszt chory. Co się stało?

Na kilka godzin przed emisją finałowego odcinka Witold Paszt na Facebooku poinformował, że z powodu problemów zdrowotnych nie pojawi się w studiu TVP.

"Moi kochani, nie będzie mnie dziś wieczorem na ogłoszeniu wyników głosowania. Dochodzę do siebie w domku po chorobie" - napisał Paszt bez podawania dalszych szczegółów. Przypomnijmy, że wokalista grupy VOX jesienią 2020 r. zachorował na koronawirusa.



"Będę za to oglądał program i trzymał kciuki za wszystkich finalistów, ba, wszystkich uczestników tej edycji 'The Voice Senior'. Możecie już czuć się wygrani, bo zrobiliście pierwszy krok do spełnienia swoich marzeń! Gratuluję Wam odwagi i pięknych wykonań, ale przede wszystkim życzę Wam, aby był to dopiero początek tej muzycznej przygody. A to fantastyczna przygoda, wierzcie mi na słowo" - podsumował.

"The Voice Senior" - wyniki. Kto wygrał?

W studiu pojawili się Maryla Rodowicz i Larysa Tsoy, Alicja Majewska i Andrzej Biliński, Piotr Cugowski i Jerzy Herman oraz Krzysztof Prusik. Przed ogłoszeniem wyników trenerzy zaczęli zapraszać swoich podopiecznych na wspólne występy. Po zapowiedzi nowego sezonu "The Voice Kids" (premiera 26 lutego) w studiu pojawił się prezes TVP Jacek Kurski. "Wszystko mi się tu podoba - i bohaterowie, i jurorzy, i repertuar, piękna produkcja z prowadzącymi. Dziękuję też naszym wspaniałym widzom" - powiedział.

Marta Manowska i Rafał Brzozowski ogłosili, że decyzją widzów zwycięzcą trzeciej edycji został Krzysztof Prusik! Po ogłoszeniu wyników na scenie zaśpiewał "Dopóki jesteś" Skaldów, dedykując swoje zwycięstwo nieobecnemu Witoldowi Pasztowi.