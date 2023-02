Maria Nowak w nokaucie w "The Voice Senior" wykonała piosenkę "Kiedy mnie już nie będzie" Magdy Umer. Jej wzruszające wykonanie przypadło do gustu trenerom.

"Przepiękne wykonanie, które myślę, że się państwu podobało" - mówiła Małgorzata Tomaszewska do trenerów.

"To jest bardzo trudny utwór, dlatego że są góry, doły i nie wiadomo, jak to ugryźć. Czy śpiewać delikatnie, no ale potem trzeba wejść na górę. Sama bałam się tego utworu, także gratuluje pani" - mówiła Maryla Rodowicz, która zdecydowanie potwierdziła, że uczestniczka powinna zostać w programie.

"Marysia na pewno powinna zostać z nami dłużej, to ja powiem, kto nie powinien nas opuszczać. Miałem mieszane uczucia, co do naszej Wioletty [Malendy], ale to było coś pięknego. I Maria tez powinna pozostać" - komentował Tomasz Szczepanik.



Emocje wzięły górę. Maria Nowak zaśpiewa w półfinale "The Voice Senior"

Cugowski natomiast wprost stwierdził, że z show powinna pożegnać się Elżbiety Tracz.



"Nie mam wątpliwości żadnych, że Maria powinna zostać. Już wszystko zostało powiedziane, bardzo trudny utwór, duże skoki interwałów. Bardzo poruszający tekst, zaśpiewany czysto, ładnie i wzruszająco" - wyjaśniał.

"To jedna z trudniejszych decyzji w moim życiu. Dlatego że ja bardzo szybko podejmuje decyzje, ale jestem do nich przygotowana, przekonana, natomiast z moimi uczestnikami zżyłam się mówiąc, że jest to jedna wielka rodzina Voice'a. Piotrze przyznaje ci rację, Maria zastąpi w fotelu Elżbietę" - podjęła decyzję Alicja Węgorzewska.

Wideo Maria Nowak | „Kiedy Mnie Już Nie Będzie” | Nokaut | The Voice Senior 4

Maria Nowak nie potrafiła powstrzymać emocji. "Dziękuję z całego serca. Nie spodziewałam się" - mówiła uczestniczka ze łzami w oczach.

Zachwyceni jej występem byli również widzowie. "Piękny występ", "Przepiękne wykonanie", "Świetna robota".