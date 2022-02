W finale "The Voice Senior" zmierzyło się ośmioro uczestników. Talent show ostatecznie wygrał Krzysztof Prusik z zespołu Witolda Paszta. W drugim etapie wokalista pokonał: Andrzeja Bilińskiego, Jerzego Hermana oraz Larysę Tsoy.

Wpadka Krzysztofa Prusika. Piotr Cugowski komentuje

Podczas pierwszego występu, który nagrany był jeszcze wcześniej, Prusik wykonał utwór Bryana Adamsa "Please Forgive Me".

Na samym początku występu Prusik źle wszedł w utwór, przez co musiał rozpocząć go raz jeszcze. Uczestnik natychmiast zareagował uśmiechem na to, co stało się na scenie.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Łzy Witolda Paszta w "The Voice Senior" TVP

Małe problemy na starcie nie sprawiły jednak, że wokalista nie dotarł do ścisłego finału. Witold Paszt postawił zdecydowanie na niego.

Co ciekawe, wpadkę wyłapał Piotr Cugowski. "Mimo tej wpadki, twardo stoję przy Krzysztofie" - stwierdził trener.

Finał "The Voice Senior 3" 1 / 24 Trenerzy "The Voice Senior" Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz/TVP udostępnij

Kim jest Krzysztof Prusik?

Krzysztof Prusik w przeszłości występował jako artysta Operetki Narodowej w Warszawie. Śpiewał również m.in. w Dubaju, Japonii oraz w Chinach.

Podjął współpracę z filharmonią i koncertował po całej Polsce wystawiając spektakle operowe, żeby w końcu, zasilić chór Teatru Wielkiego. Od zawsze jednak marzył o estradzie i śpiewaniu muzyki rozrywkowej. W 1987 roku zaczął wyjeżdżać na zagraniczne kontrakty. W 2005 roku, po 18 lotach wojaży, w końcu osiadł w Polsce, na warszawskim Bemowie, gdzie co niedzielę zabawia seniorów w lokalnym klubie Karuzela. Prowadzi również chór seniorów w Nowym Dworze Mazowieckim.

Jak sam przyznał, do programu zgłosił się dla pieniędzy.