Zapomniana gwiazda bigbitu

Jan Tiahnybok pochodzi z Krakowa, ale obecnie jego życie toczy się w Bielsku-Białej. Tam zyskał m.in. przydomek "Baca Jasiek".

W latach 60. współpracował z bigbitowym zespołem Czarne Perły, w którym swoje pierwsze kroki na scenie stawiał m.in. Zbigniew Wodecki. Wokalista i muzyk w grupie działał przez osiem lat, następnie upomniało się o niego wojsko.

To podczas służby obowiązkowej poznał swoją przyszłą żonę - Magdę - z którą już po ukończeniu służby założył zespół Magda i Jan. Obecnie Tiahnybok to wodzirej i muzyk weselny.



