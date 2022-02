Przed nami wielki finał trzeciej edycji talent show z udziałem muzykalnych seniorów po 60. roku życia. W ostatnim odcinku "The Voice Senior" na scenie zaprezentuje się ośmioro finalistów, po dwóch z drużyn Alicji Majewskiej, Maryli Rodowicz, Witolda Paszta i Piotra Cugowskiego.



Znamy zasady finału "The Voice Senior"

Wielki finał podzielony będzie na dwie części.



W pierwszej widzowie zobaczą występy ośmiorga finalistów. Spośród nich trenerzy wybiorą po jednej osobie, która przejdzie do drugiej części finału, w której to widzowie biorący udział w głosowaniu SMS zdecydują, kto jest najlepiej śpiewającym seniorem trzeciej edycji "The Voice Senior". Wyniki głosowania widzów poznamy na żywo (występy uczestników zostały nagrane wcześniej). Wielki finał poprowadzą Marta Manowska oraz Rafał Brzozowski.



Zwycięzca otrzyma statuetkę "The Voice Senior" oraz 50 tys. złotych.



Kto wystąpi w finale "The Voice Senior?

Z drużyny Alicji w finale wystąpią Iwona Dołowska oraz Andrzej Byliński. Finalistami z zespołu Maryli Rodowicz są Larysa Tsoy oraz Ryszard Wagner. Drużynę Witolda Paszta w ostatnim odcinku będą reprezentować Krzysztof Prusik oraz Kwartet lepiej późno niż wcale. Piotr Cugowski do finału programu zabrał Grażynę Rutkowską-Kusą i Jerzego Hermana.

Gościem specjalnym wielkiego finału trzeciej edycji "The Voice Senior" będzie Barbara Parzeczewska, która zwyciężyła drugą odsłonę programu.