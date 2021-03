Trenerzy "The Voice Kids" opowiadają suchary. Czyj żart jest najmniej zabawny?

The Voice Kids

W trakcie nagrań do jednego z odcinków "The Voice Kids" trenerzy postanowili zaprezentować swoje poczucie humoru opowiadając dowcipy.

Tymczasowo "The Voice Kids" jest emitowany w telewizyjnej Dwójce w piątki i w soboty. W nowym odcinku na scenie widzimy m.in. 13-letni Juliana Mantyka, który oprócz wykonania utworu "An Angel" z repertuaru zespołu The Kelly Family, zaprezentuje także talent w opowiadaniu żartów. Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron z Afromental nie chcąc pozostać dłużnymi, opowiedzieli swoje ulubione suchary.

"Co zakłada włamywacz w Sylwestra?" - zapytał Baron.

"Zakłada, że nie ma cię w domu" - odpowiedział, kiedy zauważył, że nikt nie zna odpowiedzi.

Suchy dowcip Barona był jedynie początkiem żartów na planie "The Voice Kids", co już teraz możecie zobaczyć w poniższym nagraniu.



