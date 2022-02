"Piąta edycja to jest walka" - zapowiadała Cleo, która zasiada na stołku trenerskim. Towarzyszą jej Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron, którzy po raz kolejny pojawią się w muzycznym talent show dla dzieci. W najnowszej edycji programu uczestniczą utalentowane wokalnie dzieci w wieku 8-14 lat.

Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, na scenie pojawi się ponad 70 charyzmatycznych małych wokalistów. Do Bitew przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego zespołu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.

26 lutego wyemitowane zostały pierwsze odcinki programu, podczas których widzowie mogli zobaczyć 13 uczestników. Do drużyny Cleo trafiło czterech z nich: Max Kononow ("Driverse license" Olivii Rodrigo), Amelka Jakób ("Girls just wanna have fun" Cyndi Lauper), Emilia Głodek ("I knew you were trouble" Taylor Swift) i Patrycja Kulicka ("Prawda o nas" Sylwii Grzeszczak).

Wideo Witek Piasecki - "Fiołkowe pole" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 5

Drużynę Dawida Kwiatkowskiego zasilili Witek Piasecki ("Fiołkowe pole" Sobla), Lenka Ornowska ("Bursztynek" Fasolek) i Martyna Klimek ("Karmelove" Marceliny i Piotra Roguckiego), a zespół Tomsona i Barona: Wiktoria Taracińska ("Holding out for a hero" Bonnie Tyler), Mieszko Serwatowicz ("Tylko wróć" Wojciecha Gąssowskiego), Witek Ptak ("Na Wyspach Bergamutach" z "Akademii pana Kleksa") i Ida Wargskog ("Can't help falling in love" Elvisa Presleya).

Tym razem serc trenerów nie podbiło dwoje młodych wokalistów: Mieszko Tuliszka, który zaśpiewał "Czułe miejsce" z repertuaru Baranovskiego, oraz Nikola Baran, która zaprezentowała się w utworze "Unstoppable" SII.



Wideo Ida Wargskog - "Can't Help Falling In Love" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 5