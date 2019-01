"The Voice Kids": Nandi Lewandowska zaskoczyła trenerów

Nandi Lewandowska zaśpiewała w "The Voice Kids" tak dobrze, że o dziewczynę pokłócili się Cleo z Tomsonem i Baronem.

Nandi Lewandowska w "The Voice Kids"

15-letnia Nandi Lewandowska wystąpiła podczas przesłuchań w ciemno z piosenką Margaret "Cool Me Down". Lewandowska odwróciła dwa fotele - Tomsona i Barona oraz Cleo.

Nastolatka oczarowała trenerów nie tylko swoim oryginalnym głosem, ale również egzotyczną urodą.

Po wykonanej piosence trenerzy natychmiast zaczęli ostro konkurować o uczestniczkę.

"Jest bardzo dobrze, jesteś na dobrej drodze, aby konkurować z najlepszymi" - zachwalał Lewandowską Tomson. Cleo tłumaczyła natomiast, że głos 15-latki pasuje do muzyki gospel.

Zobacz występ Nandi Lewandowskiej:

Wideo