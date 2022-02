"Często chodzę po drzewach. Wszędzie jest mnie pełno. Nie raz sobie gdzieś tam nabiłam siniaki" - mówi o sobie rezolutna Lena Ornowska, uczestniczka najnowszej edycji "The Voice Kids".

9-latka zaprzyjaźniła się z muzyką w wieku przedszkolnym. To właśnie wtedy osiągnęła swój pierwszy sukces wygrywając konkurs wokalny. Dziś Lena nie tylko pobiera lekcje śpiewu, ale uczy się również gry na fortepianie oraz na djembe.

W spełnianiu muzycznych marzeń młodziutkiej uczestniczce nie przeszkadza choroba, z którą Lena boryka się od kilku lat. "Zaczęło się, jak miałam 3-4 lata. Ani jeden lekarz nie wiedział z jakiego jest to powodu" - opowiada Lena. "Lenka choruje na łysienie całkowite plackowate. Staramy się, żeby to nie był dla nas problem, bo da się żyć" - mówi mama Leny. "Bardzo kocham moich rodziców, że mnie wspierają w śpiewie, pomagają mi. Są fajni" - podsumowuje dziewczynka.

Reklama

Trenerzy "The Voice Kids" w młodości 1 / 8 Ta słodka dziewczynka na zdjęciu to Cleo. Wokalistka na świat przyszła 25 czerwca 1983 roku w Szczecinie. Mało kto o tym wiem, ale gwiazda ma też brata bliźniaka Piotra. Jej początki kariery to działalność w chórze gospel Soul Connection i duecie Dwie Asie. Źródło: materiały prasowe Autor: TVP udostępnij

Podczas pierwszych w tej edycji Przesłuchań w Ciemno Lena zaśpiewała piosenkę "Bursztynek" z repertuaru Fasolek i odwróciła fotele wszystkich trenerów. "Wyglądasz jak aniołek malutki. Jesteś taka urocza. Moje serduszko jest napełnione miodem - komentowała Cleo.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": 9-letnia Lena Ornowska walczy z chorobą TVP

"The Voice Kids": kiedy start piątej edycji?

"Piąta edycja to jest walka" - zapowiada Cleo, która zasiada na stołku trenerskim. Towarzyszą jej Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron, którzy po raz kolejny pojawią się w muzycznym talent show dla dzieci. W najnowszej edycji programu, który widzowie będą mogli oglądać od 26 lutego, zobaczymy utalentowane wokalnie dzieci w wieku 8-14 lat.

Podczas pierwszego etapu - Przesłuchań w Ciemno, na scenie wystąpi pojawi się ponad 70 charyzmatycznych małych wokalistów. Do Bitew przejdzie 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego zespołu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.