Przypomnijmy, że do Bitew przeszło 54 uczestników, po 18 w drużynie każdego trenera. Sześcioro uczestników z każdego zespołu zaśpiewa ponownie w Sing Off, a troje z nich przejdzie do Wielkiego Finału, gdzie rozpocznie się ostateczna muzyczna walka o statuetkę piątej edycji "The Voice Kids" i 50 tysięcy złotych.

Na pierwszy ogień poszli podopieczni Dawida Kwiatkowskiego. Trener zdecydował, że w finale z jego drużyny zaśpiewają Alicja Górzyńska, Laura Bączkiewicz i Piotr Pączkowski.

Wielu internautów i widzów nie może pogodzić się z tym, że Kwiatkowski nie zabrał do dalszego etapu Magdy Maciołek. "Brak Magdy w finale to fatalna decyzja", "Magda by to wygrała", "To że Magda nie przeszła to chyba jakiś żart", "Jak można nie było wybrać najlepszego głosu programu?" - takie komentarze dominują na oficjalnym profilu programu na Instagramie.

Magda Maciołek po zakończeniu swojej przygody w "The Voice Kids" opublikowała obszerny wpis z podziękowaniami.

"Wybranie twojej drużyny to zdecydowanie najlepsza decyzja w moim życiu, kocham cię mocno i dziękuję za wszystko co dla mnie zrobiłeś" - podziękowała Dawidowi Kwiatkowskiemu.

Uczestnicy z drużyny jej trenera stali się dla 12-latki jak rodzina.

"MAMO - to dzięki Tobie miałam szansę stanąć na tej scenie, to dzięki Tobie poznałam tych wyjątkowych ludzi, to dzięki Tobie jestem tu gdzie jestem...nie wiem co bym bez ciebie zrobiła, kocham cię najmocniej!" - napisała Magda Maciołek.

"na sam koniec chciałabym podziękować mojej szkole, klasie, przyjaciołom, rodzinie oraz każdej osobie od której otrzymałam wsparcie/dobre słowo! to wszystko dla mnie wiele znaczy i jeszcze bardziej motywuję do dalszej pracy! TO BYŁA NIEZAPOMNIANA PRZYGODA!" - dodała na koniec.