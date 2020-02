"The Voice Kids": kto wygrał bitwy w drużynie Tomsona i Barona?

W drugim odcinku bitew zmierzyli się członkowie drużyny Tomsona i Barona. Kto awansował?

"The Voice Kids". Od lewej: Natalia Wawrzyńczyk, Lizaveta Misnikova i Eliza Xerxa /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

W bitwach u poszczególnych trenerów, uczestnicy dzieleni są w tria, z których do dalszego etapu przechodzi jeden uczestnik. Tak wybranych sześcioro uczestników spotyka się w kolejnym turze nazwanej sing off (nokaut w "The Voice of Poland"). To właśnie spośród nich trener musi wybrać finałową trójkę.



Finalistami w drużynie "Afroteamu" zostali: Ewelina Kozub, Ola Gwazdacz, Julia Wincenciak, Lizaveta Misnikova, Konrad Repiński, Hania Sztachańska.



Ewelina Kozub zaśpiewała piosenkę Jessie J "Domino" razem z Aleksandrą Olszewską i Kingą Wołoszyn. "To był bardzo dojrzały występ. Rewelacyjnie brzmicie razem" - skomentowała Cleo, sugerując, że dziewczęta nadal powinny występować wspólnie.



Jako drudzy na scenie pokazali się: Milena Alot, Fabian Kurnyta, Ola Gwazdacz w utworze Mr. Big "Wild World". Ostatnia, najmłodsza z tria, zaskoczyła wszystkich trenerów. "Jestem fanem istot nie z tej ziemi i to jest Ola" - mówił Dawid Kwiatkowski.



Wideo Alot, Kurnyta, Gwazdacz - "Wild Word" - Bitwy | The Voice Kids Poland 3

Kolejna trójka to: Julia Wincenciak, Maya Zyskowska, Iga Pawełczak. Żeńska grupa wykonała piosenkę Kasi Wilk "Do kiedy jestem". Również w tym przypadku Cleo stwierdziła, że trójka nastolatek powinna stworzyć trio na stałe. Trenerzy docenili także walkę Julii, która w poprzedniej edycji nie przeszła przesłuchań w ciemno.



Później przyszedł czas na następną żeńską trójkę: Natalię Wawrzyńczyk, Elizę Xerxę i Lizavetę Misnikovą. Młode wokalistki zaśpiewały "Symphony" z repertuary Clean Bandit. "To była najbardziej wymagająca kunsztu wokalnego i talentu piosenka w tym sezonie. To było wielkie wyzwanie i sprostałyście mu" - komentował Baron.



"The Voice Kids 2": Bitwy w drużynie Tomsona i Barona 1 / 11 Wiktoria Gabor, Oliwia Tomczyk, Maria Nowak Źródło: TVP Autor: Jan Bogacz udostępnij

Po międzynarodowym trio na scenie pojawił się "najmłodszy pion dżentelmeński drużyny Tomsona i Barona": Konrad Repiński, Kuba Kośmider, Mateusz Kłosowski, którzy wykonali utwór "Nie zadzieraj nosa" Czerwonych Gitar.

Jako ostatni na scenie wystąpili: Antek Szydłowski, Hania Sztachańska, Lara Hidane z piosenką Beyoncé "Spirit". "Zostałem wbity w fotel" - skomentował krótko występ Dawid Kwiatkowski.



Wideo Szydłowski, Sztachańska, Hidane - "Spirit" - Bitwy | The Voice Kids Poland 3

"Jestem dumny, że tak zdolni ludzie przychodzą do tego programu i tworzą cały czas jego jakość" - podsumował odcinek trener Baron.

Kolejny odcinek bitew zostanie wyemitowany 15 lutego. Tym razem na scenie zmierzą się uczestnicy z drużyny Cleo.