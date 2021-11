"The Voice Kids": Kolczasta Cleo i "lekko zarysowany" Dawid Kwiatkowski

Trwają nagrania do 5 edycji "The Voice Kids". Póki co wiemy tylko, że tak jak w poprzedniej edycji w jury zobaczymy Cleo, Dawida Kwiatkowskiego oraz Tomsona i Barona z Afromental. Na Instagramie Cleo pojawiło się zakulisowe zdjęcie z planu, na którym wokalistka zaprezentowała swoją kreację do jednego z odcinków.

"Na planie The Voice Kids odbyło się bez ofiar" - żartuje wokalistka w poście.



Faktycznie jej srebrzysta kreacja była dość... kolczasta, co podkreśla sama Cleo, dodając pod zdjęciem hashtagi "cosmic jeżozwierz".



"Wszystkie dzieciaki żyją. Jedynie lekko zarysowany Dawid Kwiatkowski" - zaczepiła kolegę z programu.





Joanna Klepko, szerzej znana jako Cleo, dała się poznać w programie "X Factor", jednak nie została wówczas doceniona przez jury. Jej kariera na dobre rozkręciła się po rozpoczęciu współpracy z Donatanem. Ich utwór "My Słowianie" ( zobacz! ) szybko stał się wielkim przebojem. Cleo w polskim show-biznesie obecna jest od wielu lat, na przestrzeni których wypracowała sobie bardzo charakterystyczny wizerunek. Ostatnio wokalistka wypuściła dwa single z legendą polskiej sceny Marylą Rodowicz.

Dawid Kwiatkowski znany jest z takich hitów jak "Na zawsze", "Yin Yang", "Biegnijmy" czy "COUNTDOWN" . Jego ostatnia płyta pt. "Dawid Kwiatkowski" promowana była utworami "Nieważne, "Bez ciebie" (za nią Dawid Kwiatkowski otrzymał Bursztynowego Słowika na festiwalu w Sopocie) i "Proste".



