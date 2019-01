"The Voice Kids": Kim jest Staś Kukulski?

11-letni Staś Kukulski pokazał się z dobrej strony w programie "The Voice Kids". Dwa lata wcześniej chłopiec próbował szczęścia w innym konkursie.

Staś Kukulski w "The Voice Kids" /Jan Bogacz /TVP

Staś Kukulski (zbieżność nazwisk z Natalią Kukulską jest przypadkowa) w programie zaśpiewał piosenkę Mroza "100 metrów nad ziemią" (posłuchaj!) i przekonał do siebie trenerów.

"Fajne refreny i fajne flow w zwrotkach. Jesteś uroczy i każdy z nas chce mieć cię w swojej drużynie" - chwalił chłopca Dawid Kwiatkowski.

"Z takich głosów przeważnie rodzą się wielkie, męskie wokale. Skalę już masz, nawet bardzo mocno postawione, wysokie dźwięki nie piszczą w uszach" - stwierdził natomiast Tomson i to właśnie do jego drużyny trafił Kukulski.

Kim jest Staś Kukulski?

Uczestnik "The Voice Kids" dał poznać się już w 2017 roku, kiedy z piosenką "To co żyje" próbował wziąć udział w polskich kwalifikacjach do Eurowizji Junior. Ostatecznie jury nie włączyło jego piosenki do konkursu.

Zobacz występ Stasia Kukulskiego:



Wideo Stasiek Kukulski - "1000 metrów nad ziemią" - Przesłuchania w ciemno - The Voice Kids Poland 2

