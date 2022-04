Mateusz Krzykała podczas przesłuchań w "The Voice Kids" wykonał piosenkę Toma Grennana "Little Bit of Love" i zdobył uznanie dwóch foteli trenerskich. Pierwsza odwróciła się wyjątkowo zaintrygowana Cleo, chwilę później fotel Tomsona i Barona odwrócił się za sprawą Dawida Kwiatkowskiego, który wcisnął ich przycisk.



Sam Kwiatkowski nie zdecydował się jednak odwrócić własnego fotela.

Zdjęcie Mateusz Krzykała w "The Voice Kids" / TVP

Trenerzy pod wrażeniem Mateusza Krzykały

Wideo Mateusz Krzykała - "Little Bit of Love" - Przesłuchania w ciemno | The Voice Kids Poland 5

"Masz niesamowity wokal. Taki interesujący. Nie mogłam przestać się wsłuchiwać. Masz tyle fajnych smaczków w tej swojej emisji głosu, że już mam milion pomysłów, co dam ci do śpiewania. Dlatego pierwsza się odwróciłam" - mówiła Cleo.

Reklama

"Jesteś bardzo oryginalny" - dodał natomiast Kwiatkowski.

Tomson i Baron pytali się 13-latka, czy jego głos jest naturalnie z chrypką, czy to efekt mutacji. Gdy dowiedzieli się, że Mateusz ma taki głos od zawsze, poprosili go o inną piosenkę. Uczestnik zaśpiewał dla nich "One And Only" Adele.

Po chwili wybrał drużynę i zdecydował się na współpracę z Cleo. "Mateusz zainteresował mnie tym, jak niesamowicie szuka i kombinuje śpiewając. Ma olbrzymi potencjał, trzeba go jedynie bardziej otworzyć na publiczność" - tak trenerka wytłumaczyła, dlaczego odwróciła fotel.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Cleo, kobieta która żadnej pracy się nie boi TVP

"The Voice Kids" - finał. Co zaśpiewał Mateusz Krzykała?

W finale podopieczny Cleo najpierw zaśpiewał przebój "Man in the Mirror" Michaela Jacksona.



"Z buta tu wszedłeś, kocham takich freaków, jak ty" - mówił Dawid Kwiatkowski. "Bądź sobą, nigdy się nie zmieniaj" - apelował Baron. "Uwielbiam, jak ty na tej scenie się poruszasz. To jest urocze, że dajesz się ponieść" - podsumowała Cleo.

"The Voice Kids 5" - finał 1 / 10 Zwycięzca piątej edycji "The Voice Kids" Mateusz Krzykała i jego trenerka - Cleo Źródło: East News Autor: Paweł Wodzyński udostępnij

Opiekunka 13-latka nie miała wątpliwości - to właśnie Mateusza zabrała do ścisłego finału, w którym zmierzył się z Mają Cembrzyńską z drużyny Tomsona i Barona oraz Alicją Górzyńską od Dawida Kwiatkowskiego.

W walce o głosy telewidzów uczestnik zaśpiewał zaśpiewał "Easy On Me" Adele.

Wideo Mateusz Krzykała | „Easy On Me” | FINAŁ | The Voice Kids Poland 5

"Zabierz mnie do swojego świata, przepięknie" - mówił Dawid Kwiatkowski. "Jak nagrasz płytę, to tam będzie klucz do tego świata" - dodał Tomson. "Głęboki oddech, wszyscy są z ciebie bardzo dumni. Myślę, że skradłeś wiele serc, na pewno moje" - podsumowała Cleo.



13-letni wokalista śpiewa non-stop, także podczas treningów koszykówki lub grając w szachy. Próbuje swoich sił także w grze na pianinie. Kocha kulturę japońską. W wolnym czasie z pasją animuje stworzone przez siebie rysunki. Ceni sobie przyjaźnie, jest dobrym i otwartym na innych ludzi chłopcem.