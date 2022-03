"Byłem w czwartej edycji 'The Voice Kids'. Kiedy piosenka się skończyła ["If I Can't Have You" Shawna Mendesa] i widziałem nieodwrócone fotele, nie ukrywam, byłem wkurzony, było mi smutno" - wspomina Marceli Józefowicz, który postanowił, że spróbuje swoich sił ponownie.

"Tak mi na tym zależało, że codziennie trenowałem" - zdradza uczestnik programu.

Jego wersja przeboju Kamila Bednarka "Spragniony" zachwyciła wszystkich trenerów, którzy odwrócili swoje fotele. Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron byli pod ogromnym wrażeniem nie tylko występu, ale i determinacji 13-latka.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Marceli Józefowicz w "The Voice Kids" TVP

"Wielkie gratulacje za konsekwencję, za to, że nie porzuciłeś swoich marzeń" - mówił Baron.



"To jest przykład tego, żeby się nie poddawać" - spuentował występ 13-latka Dawid Kwiatkowski.



Cały występ Marcelego będzie można zobaczyć w sobotnim odcinku "The Voice Kids". Być może wskazówką może być fakt, że młody wokalista niedawno brał udział w muzycznym obozie Dawida Kwiatkowskiego.

Instagram Post

"The Voice Kids": Kim jest Marceli Józefowicz?

13-letni wokalista pochodzi z Elbląga. Śpiewa w zespole wokalnym Młodzieżowego Domu Kultury "Elbląskie Diamenty" (w grupie średniej) oraz tańczy w Elbląskim Klubie Tańca "Jantar". Na parkiecie odniósł już wiele sukcesów z tytułami mistrza Polski na czele.

Od marca 2020 r. grał główną rolę Mowgliego w "Księdze dżungli" w Teatrze Muzycznym w Gdyni.