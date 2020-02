"The Voice Kids": bitwy w drużynie Tomsona i Barona. "Jazda bez trzymanki"

The Voice Kids

W sobotni wieczór (8 lutego) na scenie "The Voice Kids" zobaczymy muzyczne bitwy drużyny Tomsona i Barona. Wystąpi między innymi trio złożone z Elizy Xerxy, Lizavety Misnikovej i Natalii Wawrzyńczyk.

"The Voice Kids". Od lewej: Natalia Wawrzyńczyk, Lizaveta Misnikova i Eliza Xerxa /Jan Bogacz/TVP /materiały prasowe

Trio zaśpiewa przebój "Symphony", stworzony przez Clean Bandit z gościnnym udziałem Zary Larsson.

"To będzie ostra jazda bez trzymanki. Proponuję wszystkim zapiąć pasy" - emocjonował się przed występem Baron. "Totalne rakiety" - dodał Tomson.

Piosenka z repertuaru Clean Bandit nie należy do łatwych. "To najbardziej wymagająca kunsztu i talentu wokalnego piosenka w tym sezonie 'The Voice Kids'" - komentował Baron.

Cleo także nie ma wątpliwości, że dziewczynkom przyszło zaśpiewać niezwykle wymagający utwór. "Ogromny szacunek za to, że zmierzyłyście się z tak trudną piosenką" - oceniła trenerka.

Poniżej możecie zobaczyć fragment występu tria, który oceniany jest jako jeden z najlepszych w tym sezonie:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "The Voice Kids": Eliza Xerxa, Lizaveta Misnikova i Natalia Wawrzyńczyk (fragment bitwy) materiały prasowe

Do trzeciej edycji dziecięcego show TVP2 zgłosiło się ponad 2000 osób. Do przesłuchań w ciemno zaproszono ponad 70 dzieci w wieku 8-15 lat. W finałowym etapie to widzowie wybiorą zwycięzcę, który otrzyma nagrodę pieniężną przeznaczoną na przyszłą edukację w wysokości 50 tys. zł.



Wideo Eliza Xerxa - Stone Cold | The Voice Kids 3

W poprzednich edycjach popularność zdobyli tacy wykonawcy, jak m.in. Roksana Węgiel, Viki Gabor, 4Dreamers, Zuza Jabłońska, Ania AniKa Dąbrowska, Mateusz Golicki i Adam Kubera. Dodatkowo Roksana Węgiel i Viki Gabor zwyciężyły w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci (odpowiednio w 2018 i 2019 roku).